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Sakarya'dan kahreden haber! Nehirde cüzdanı ve telefonu bulunmuştu...
Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
11:36
Sakarya'dan kahreden haber! Nehirde cüzdanı ve telefonu bulunmuştu...
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Küpçüler Mahallesi'nde gece saatlerinde Sakarya Nehri'ne düşen 35 yaşındaki Beytullah Aydın'ın cansız bedeni, sabahın ilk ışıklarında dalgıç polisler tarafından bulundu. Olay, bölgedeki vatandaşların "suda birinin çırpındığı" ihbarıyla ortaya çıktı. İşte detaylar…