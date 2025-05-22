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Giriş Tarihi: 22.05.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 11:36

Sakarya'dan kahreden haber! Nehirde cüzdanı ve telefonu bulunmuştu...

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Küpçüler Mahallesi'nde gece saatlerinde Sakarya Nehri'ne düşen 35 yaşındaki Beytullah Aydın'ın cansız bedeni, sabahın ilk ışıklarında dalgıç polisler tarafından bulundu. Olay, bölgedeki vatandaşların "suda birinin çırpındığı" ihbarıyla ortaya çıktı. İşte detaylar…

İHA
Sakarya’dan kahreden haber! Nehirde cüzdanı ve telefonu bulunmuştu...

22 Mayıs 2025 gecesi, saat 22.10 sularında Sakarya Nehri'nde bir kişinin çırpındığına dair ihbar alındı. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, nehir kıyısında bir cep telefonu ve içinde kimlik bulunan bir cüzdan bulundu. Kimlik bilgileri, 35 yaşındaki Beytullah Aydın'a aitti.

Sakarya’dan kahreden haber! Nehirde cüzdanı ve telefonu bulunmuştu...

Ekipler, Aydın'ın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durarak karadan fener ve spot ışıklarıyla arama çalışması başlattı. Gece boyunca sürdürülen yoğun aramalara rağmen Aydın'a ulaşılamadı.

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Sakarya’dan kahreden haber! Nehirde cüzdanı ve telefonu bulunmuştu...

SABAH SAATLERİNDE TRAJİK SON

Arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden hız kazandı. Kocaeli Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler bölgeye sevk edildi.

Sakarya’dan kahreden haber! Nehirde cüzdanı ve telefonu bulunmuştu...

Dalgıç ekipler, kısa sürede Beytullah Aydın'ın cansız bedenini nehirde buldu. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Sakarya’dan kahreden haber! Nehirde cüzdanı ve telefonu bulunmuştu...

Polis ekipleri, olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Beytullah Aydın'ın kesin ölüm nedeni, otopsi raporunun tamamlanmasıyla netlik kazanacak.