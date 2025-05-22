Sakarya’dan kahreden haber! Nehirde cüzdanı ve telefonu bulunmuştu...

22 Mayıs 2025 gecesi, saat 22.10 sularında Sakarya Nehri'nde bir kişinin çırpındığına dair ihbar alındı. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, nehir kıyısında bir cep telefonu ve içinde kimlik bulunan bir cüzdan bulundu. Kimlik bilgileri, 35 yaşındaki Beytullah Aydın'a aitti.

