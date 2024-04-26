Saldırgan kulağını kopardı martı kapıp kaçtı: İlginç davada karar çıktı!

Adalar Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'in kız arkadaşıyla tartışması nedeniyle durumu gören Eyüp Çelik'in müdahale ederek "beni kız arkadaşıyla karıştırma" diyerek ittiğini, tarafların kavga ederek yere düştüklerini ve Seyrek'in Çelik'in kulağını ısırdığını belirtti. İki sanığın da cezalandırılmasını talep etti.