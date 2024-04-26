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Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 11:31

Saldırgan kulağını kopardı martı kapıp kaçtı: İlginç davada karar çıktı!

İnanılmaz olay İstanbul Büyükada'da yaşanmıştı. Genç bir adam kız arkadaşına şiddet uygulayan magandayı durdurmaya çalıştı. Ancak saldırganın kulağını koparması sonucu yaralandı. Kopan kulağı ise bir martı kapıp kaçtı. İlginç davada karar açıklandı. İşte haberin ayrıntıları...

ARZU KAYA
Saldırgan kulağını kopardı martı kapıp kaçtı: İlginç davada karar çıktı!

Duyanları şaşkına çeviren olay 29 Temmuz 2016'da Büyükada İskelesi'nde yaşandı… İddiaya göre Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uyguluyordu.

Saldırgan kulağını kopardı martı kapıp kaçtı: İlginç davada karar çıktı!

Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti. Çelik ile Seyrek arasında tartışma çıktı. Saldırgan, Çelik'in sol kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı.

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Saldırgan kulağını kopardı martı kapıp kaçtı: İlginç davada karar çıktı!

Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı. Eyüp Çelik'e "basit yaralama", Alpaslan Seyrek'e "yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama" suçundan dava açıldı.

Kavga ettiği kişinin kulağını kopartıp martının kapmasına neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası | Video

Saldırgan kulağını kopardı martı kapıp kaçtı: İlginç davada karar çıktı!

Adalar Asliye Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'in kız arkadaşıyla tartışması nedeniyle durumu gören Eyüp Çelik'in müdahale ederek "beni kız arkadaşıyla karıştırma" diyerek ittiğini, tarafların kavga ederek yere düştüklerini ve Seyrek'in Çelik'in kulağını ısırdığını belirtti. İki sanığın da cezalandırılmasını talep etti.

Saldırgan kulağını kopardı martı kapıp kaçtı: İlginç davada karar çıktı!

Sanıklardan Eyüp Çelik, kulağını koparan sanığın kız arkadaşı ile alelade bir tartışma yaşamadığını belirterek, "Sanığın saldırmış olduğu kız, 'kurtar' diye bağırıyordu.

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