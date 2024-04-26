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Saldırgan kulağını kopardı martı kapıp kaçtı: İlginç davada karar çıktı!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
11:31
Saldırgan kulağını kopardı martı kapıp kaçtı: İlginç davada karar çıktı!
İnanılmaz olay İstanbul Büyükada'da yaşanmıştı. Genç bir adam kız arkadaşına şiddet uygulayan magandayı durdurmaya çalıştı. Ancak saldırganın kulağını koparması sonucu yaralandı. Kopan kulağı ise bir martı kapıp kaçtı. İlginç davada karar açıklandı. İşte haberin ayrıntıları...