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Video Yaşam Kavga ettiği kişinin kulağını kopartıp martının kapmasına neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası | Video
Kavga ettiği kişinin kulağını kopartıp martının kapmasına neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası | Video

Kavga ettiği kişinin kulağını kopartıp martının kapmasına neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası | Video

25.04.2024 | 14:07

Büyükada’da Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek, kavga ettiği Eyüp Çelik’in kulağını ısırarak koparmış ve kulak parçasını bir martı kapmıştı. Mahkeme, sanık Seyrek’i ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırdı.

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Olay, 29 Temmuz 2016 yılında Büyükada'da iskelede yaşandı. İddiaya göre, yanındaki kadına şiddet uygulayan Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'e, Eyüp Çelik engel olmaya çalıştı. Taraflar arasında yaşanan kavga sırasında Seyrek, Çelik'in kulağını ısırarak kopardı. Seyrek'in birkaç metre ileriye tükürdüğü kulağı ise bir martı kaptı. Çelik'in kulağının bir kısmının kopması ile kalıcı hasar ve görünüm bozukluğu oluştu. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Adalar Adliyesi'nde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına müşteki sanık Eyüp Çelik katılırken sanık Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek mazeret sunarak katılmadı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Seyrek'in "yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi. Müşteki sanık Eyüp Çelik'in ise "basit bir tıbbimüdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılmadı talep edildi.

"GÖZÜMÜ HASTANEDE AÇTIM"
Mütalaaya karşı savunma yapan Eyüp Çelik, "Kız, 'kurtar kurtar' diye bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsa ben zaten müdahil olmam. Olay anında gözümü hastanede açtım. Beraatimi ve karşı tarafın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'i 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Katılan sanık Eyüp Çelik ise 'Kasten yaralana' suçundan beraat etti.

"KULAĞIMI ISIRIP, KOPARDI"
Kararın ardından açıklama yapan Eyüp Çelik, "Verdiğim hukuk mücadelesinin bugün sonuna geldik. Mahkeme kanunlarımızı uyguladı. Şiddeti önledik. Kız arkadaşını adaya getirmişti. Burada canice dövüyordu. Ben müdahale ettim kulağımı ısırıp, kopardı. Yeni burada bir kadının darp edildiğini görsem yine müdahale ederim" dedi.

"ERKEKLERİN YAPTIĞI MÜDAHALELERİN CEZASIZLIKLA NETİCELENMESİ ÖRNEK BİR KARAR OLDU"
Eyüp Çelik'in avukatı Hilal Gültepe Öztürk ise, "Bugün Eyüp Çelik'in Adalar Asliye Ceza Mahkemesinde yaklaşık 7 yıldır süren duruşmasını nihayete erdirdik. Yapılan yargılama sonunda Eyüp Çelik'in yaptığı müdahale nedeniyle hakkında beraat kararı verildi. Kadına şiddet uygulayan erkek arkadaşın Eyüp Çelik'e yönelik yaralaması nedeniyle hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bu bütün kadınlar için hem örnek bir olay hem de bu kadınların hayatlarını kurtarmak maksadıyla erkeklerin yaptığı müdahalelerin cezasızlıkla neticelenmesi örnek bir karar oldu" diye konuştu.

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