Sarımsağın içinden yeşil bir filiz çıkıyorsa dikkat! Zehirli mi zararsız mı?

SARIMSAĞI FİLİZLENMEDEN UZUN SÜRE TAZE TUTMANIN SIRRI

Sarımsağın erken filizlenmesini önlemek tamamen doğru saklama koşullarına bağlıdır:

Serin, karanlık ve kuru bir yer seçin: Sarımsağı buzdolabına koymak yerine doğrudan güneş almayan, serin ve kuru bir dolapta, hava alabilen seramik veya toprak (kil) bir kapta saklayın.

Baş halinde muhafaza edin: Sarımsak dişlerini tek tek ayırmak yerine bütün baş halinde saklamak tazeliğini çok daha uzun süre korumasını sağlar.

Soyulmuş sarımsağı bekletmeyin: Kabuğu soyulmuş veya doğranmış sarımsakları açıkta bekletmeyin; hem kuruyup kararır hem de etraftaki kokuları içine çeker.