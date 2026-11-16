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Giriş Tarihi: 16.11.2026 13:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 13:29

Sarımsağın içinden yeşil bir filiz çıkıyorsa dikkat! Zehirli mi zararsız mı?

Yemek yaparken ortadan ikiye kestiğiniz sarımsak dişinin tam merkezinde yemyeşil bir filiz gördüğünüzde tereddüt edip çöpe mi atıyorsunuz? Bu durumun aslında bozulmayla hiçbir ilgisi yok! Uzmanlar, sarımsağın içindeki yeşil özün zehirli olmadığını ancak yemeğin tadını bozmamak için küçük bir müdahale gerektiğini belirtiyor. İşte yeşermiş sarımsakla ilgili bilmeniz gerekenler ve sarımsağı gerçekten çöpe atmanız gereken o işaretler...

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Sarımsağın içinden yeşil bir filiz çıkıyorsa dikkat! Zehirli mi zararsız mı?

Yemeklere lezzet ve aroma katmak için elimize aldığımız sarımsağı soyup ortadan ikiye kestiğimizde, tam ortasında canlı yeşil bir filizle karşılaşmak oldukça yaygındır. Pek çok kişi bu görüntüyü görünce sarımsağın bozulduğunu ya da zehirli hale geldiğini düşünerek hiç tereddüt etmeden çöp kutusuna atar.

Sarımsağın içinden yeşil bir filiz çıkıyorsa dikkat! Zehirli mi zararsız mı?

Oysa gıda uzmanlarına göre bu refleks tamamen gereksiz bir israftır. Sarımsak dişinin ortasındaki yeşil renk, yalnızca bitkinin yeniden büyümeye, yani filizlenmeye (çimlenmeye) başladığını gösterir. Peki bu durum sarımsağın tadını nasıl etkiler ve hangi durumlarda gerçekten çöpe atılması gerekir?

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Sarımsağın içinden yeşil bir filiz çıkıyorsa dikkat! Zehirli mi zararsız mı?

YEŞİL ÖZ ZEHİRLİ DEĞİL AMA YEMEĞİN TADINI BOZABİLİR!

Uzmanların açıklamalarına göre, iç kısmında küçük bir yeşil çekirdek oluşan ya da uç kısmından yeşil bir filiz vermeye başlayan sarımsak kesinlikle zehirli değildir ve gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Filizlenme sürecinde sarımsak bir miktar nem kaybetse de besin değerini ve yenilebilirliğini korur.

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Sarımsağın içinden yeşil bir filiz çıkıyorsa dikkat! Zehirli mi zararsız mı?

Ancak dikkat edilmesi gereken tek bir nokta vardır: Lezzet değişimi. Sarımsağın ortasındaki bu yeşil filiz, dişin geri kalanına kıyasla çok daha acı, keskin ve "otsu" bir tada sahiptir.

Sarımsağın içinden yeşil bir filiz çıkıyorsa dikkat! Zehirli mi zararsız mı?

Çiğ tüketimde: Cacık, salata sosları, mezeler veya sarımsaklı ekmek gibi çiğ hazırlanan tariflerde bu yeşil öz yemeğe istenmeyen bir acılık verebilir.

Sarımsağın içinden yeşil bir filiz çıkıyorsa dikkat! Zehirli mi zararsız mı?

Çözümü çok basit: Sarımsağı ortadan ikiye kesin ve tam ortadaki o yeşil filizi bıçağın ucuyla çıkarıp atın. Geriye kalan beyaz kısmı yemeklerinizde hiçbir tat kaybı yaşamadan kullanabilirsiniz. Uzun süre pişen, baharatlı ve yoğun soslu tencere yemeklerinde ise bu acılık pişme sırasında kendiliğinden kaybolur.

Sarımsağın içinden yeşil bir filiz çıkıyorsa dikkat! Zehirli mi zararsız mı?

SARIMSAĞI FİLİZLENMEDEN UZUN SÜRE TAZE TUTMANIN SIRRI

Sarımsağın erken filizlenmesini önlemek tamamen doğru saklama koşullarına bağlıdır:

Serin, karanlık ve kuru bir yer seçin: Sarımsağı buzdolabına koymak yerine doğrudan güneş almayan, serin ve kuru bir dolapta, hava alabilen seramik veya toprak (kil) bir kapta saklayın.

Baş halinde muhafaza edin: Sarımsak dişlerini tek tek ayırmak yerine bütün baş halinde saklamak tazeliğini çok daha uzun süre korumasını sağlar.

Soyulmuş sarımsağı bekletmeyin: Kabuğu soyulmuş veya doğranmış sarımsakları açıkta bekletmeyin; hem kuruyup kararır hem de etraftaki kokuları içine çeker.

Sarımsağın içinden yeşil bir filiz çıkıyorsa dikkat! Zehirli mi zararsız mı?

DİKKAT! SARIMSAĞI NE ZAMAN KESİNLİKLE ÇÖPE ATMALISINIZ?

Yeşil filiz zararsız olsa da, bozulmaya başlamış sarımsağı ayırt etmek mide sağlığınız için hayati önem taşır. Sarımsağınızda şu belirtilerden biri varsa hiç düşünmeden çöpe atmalısınız:

Kötü koku: Küflü, ekşimiş veya rutubetli ağır bir koku geliyorsa,

Doku bozulması: Dişler dokunulduğunda yumuşamış, lapalaşmış, ıslak ve kaygan bir hale gelmişse (ya da tamamen kuruyup taşlaşmışsa),

Küf ve çürüme lekeleri: Üzerinde kahverengi çürük noktalar veya beyaz, yeşil, siyah renkli tüylü küf tabakası oluşmuşsa,

İçi boşalmış görüntü: Dişin içi kararmış ve boşalmışsa o sarımsak artık tüketilmemelidir.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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