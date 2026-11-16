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Sarımsağın içinden yeşil bir filiz çıkıyorsa dikkat! Zehirli mi zararsız mı?
Giriş Tarihi: 16.11.2026 13:27
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 13:29
Sarımsağın içinden yeşil bir filiz çıkıyorsa dikkat! Zehirli mi zararsız mı?
Yemek yaparken ortadan ikiye kestiğiniz sarımsak dişinin tam merkezinde yemyeşil bir filiz gördüğünüzde tereddüt edip çöpe mi atıyorsunuz? Bu durumun aslında bozulmayla hiçbir ilgisi yok! Uzmanlar, sarımsağın içindeki yeşil özün zehirli olmadığını ancak yemeğin tadını bozmamak için küçük bir müdahale gerektiğini belirtiyor. İşte yeşermiş sarımsakla ilgili bilmeniz gerekenler ve sarımsağı gerçekten çöpe atmanız gereken o işaretler...