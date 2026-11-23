Haberler
Galeri
Yaşam
Sarıyer’de aslan alarmı sürüyor! Aslanı gören kişi konuştu: 'Bir anda önüme atladı, korktum!'
Giriş Tarihi: 23.11.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 23.11.2026 09:40
Sarıyer’de aslan alarmı sürüyor! Aslanı gören kişi konuştu: "Bir anda önüme atladı, korktum!"
İstanbul Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın ormanlık alandaki yeri tespit edildi. Aslanı görüp yerini belirten Arda Koç korku dolu anları anlattı: " Arabayla gezerken bir anda önüme atladı! Başta bir anda korktum!" Bölgeye termal kameralı dronlar sevk edilirken, jandarma ekipleri mahalle sakinlerini tedbirli olmaları konusunda uyardı. Uzman veterinerlerin de katıldığı ekipler, aslanı sağ olarak yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.