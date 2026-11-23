MUHTAR: YAKALANMASINI BEKLİYORUZ

Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst ise mahallede görülen aslan nedeniyle ekiplerin seferber olduğunu belirterek, "Bütün ekipler burada zaten. Aslanın bulunduğu yer belli. Isıya duyarlı dronlarla yeri tespit edildi. Şu an yakalanmasını bekliyoruz. Vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı" ifadelerini kullandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada, Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'ndan gelen ihbar üzerine ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini, ilk incelemelerde hayvana rastlanamaması üzerine termal kameralı ekiplerle arama çalışmalarının genişletildiğini bildirdi