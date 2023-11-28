Seçil Erzan davasına gizli tanık ifadesi! Kayıp milyon dolarlar İsviçre’ye mi götürüldü?

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi ünlü futbolcuların da arasında olduğu 18 kişinin milyonlarca dolarını kaptırdığı bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 226 yıl hapsi istenen Seçil Erzan'ın yargılandığı davada duyarlı bir vatandaş olduğunu söyleyen kişi gizli tanık olarak paraların nereye gittiğini anlattı. Mahkeme gizli tanıdığın ifadesi sonrası kayıp milyon dolarların nerede olduğunu araştıracak. Gizli tanığın ifadesine göre kayıplara karışan paranın üst düzey bankacıyla birlikte İsviçre'ye taşıdığı iddia edildi.