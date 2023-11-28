Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Seçil Erzan davasına gizli tanık ifadesi! Kayıp milyon dolarlar İsviçre’ye mi götürüldü?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 10:48

Seçil Erzan davasına gizli tanık ifadesi! Kayıp milyon dolarlar İsviçre’ye mi götürüldü?

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi ünlü futbolcuların da arasında olduğu 18 kişinin milyonlarca dolarını kaptırdığı bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 226 yıl hapsi istenen Seçil Erzan'ın yargılandığı davada duyarlı bir vatandaş olduğunu söyleyen kişi gizli tanık olarak paraların nereye gittiğini anlattı. Mahkeme gizli tanıdığın ifadesi sonrası kayıp milyon dolarların nerede olduğunu araştıracak. Gizli tanığın ifadesine göre kayıplara karışan paranın üst düzey bankacıyla birlikte İsviçre'ye taşıdığı iddia edildi.

ATAKAN IRMAK
Seçil Erzan davasına gizli tanık ifadesi! Kayıp milyon dolarlar İsviçre’ye mi götürüldü?

Futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı'nın da aralarında bulunduğu futbol dünyasının 18 ünlü ismini milyonlarca dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. Ünlü teknik adam Fatih Terim'in adını kullanarak milyonlarca dolar dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Erzan'ın 226 yıl hapsi isteniyor.

Seçil Erzan davasına gizli tanık ifadesi! Kayıp milyon dolarlar İsviçre’ye mi götürüldü?

MİLYON DOLARLIK FON VURGUNUNA DAVA AÇILDI
Hazırlanan iddianamede, 18 müştekinin toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtildi. İddianamede, mağdurların kamuoyunda tanınmış sporcular, iş adamları, hekim gibi çeşitli meslek gruplarına sahip kişiler olduğu, hepsinin beyanlarında şüpheli Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve yine kamuoyunda tanınmış Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek bu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi. Gerçekte böyle bir fonun hiç olmadığı belirtilen iddianamede, şüpheli Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenirken; diğer 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapisleri istendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seçil Erzan davasına gizli tanık ifadesi! Kayıp milyon dolarlar İsviçre’ye mi götürüldü?

DOSYAYA GİZLİ TANIK GİRDİ
Davanın ilk duruşmasının görülmesinin ardından SABAH davaya ilişkin yeni bir bilgiye ulaştı. Savcılığa ve mahkemeye yazdığı mektupla konuyu medyadan duyduktan sonra haberdar olduğunu belirten bir vatandaş söz konusu paranın nereye götürüldüğüne dair bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Seçil Erzan davasına gizli tanık ifadesi! Kayıp milyon dolarlar İsviçre’ye mi götürüldü?

Yazdığı mektupla bir bankanın şube müdürü olan kişinin eşinin dayısı olduğunu bu kişinin Seçil Erzan ile sık sık yurtdışına çıktıklarını, aile içerisinde yapılan bazı görüşmelerde bu şahsın önemli kişilere ait paralarını fon adı altında yurtdışına götürdüğünü söyledi.

Seçil Erzan davasına gizli tanık ifadesi! Kayıp milyon dolarlar İsviçre’ye mi götürüldü?

YÜKLÜ MİKTARDA PARALARI YURTDIŞINA ÇIKARIYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu ihbar içerikli mektup sonrası şahsı ifade vermesi için adliyeye çağırdı.

SON DAKİKA