Arda Turan'ın bankacı Seçil Erzan ile görüşmeleri dosyada | Video 28.11.2023 | 15:53 Bankacı Seçil Erzan'ın, Arda Turan'la yaptığı ve Turan tarafından kayda alınan telefon görüşmeleri delil olarak dava dosyasına girdi. Görüşmelerde, Turan'ın 7,5 milyon dolarının akıbetini sorduğu, banka yöneticileriyle görüşmeye gitmeden önce fondaki kişilerin listesini istediği, Seçil Erzan'ın ise bankanın bu işin duyulmaması için zararı tazmin etmek zorunda olduğunu söylediği kayıtlara girdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Davada şikayetçi olarak yer alan Arda Turan'ın avukatı aracılığıyla Seçil Erzan ile yaptığı telefon görüşmesi kaydı da dosyaya sunuldu. 12 Haziran 2023'te dökümü yapılan görüşmede, Turan'ın 7,5 milyon dolarının akıbetini sorduğu, kendisinden başka kimlerin Erzan'a para verdiğini sorduğu tespit edildi. Arda Turan'ın, Seçil Erzan'dan Emre Belözoğlu ve Fatih Terim ile birlikte banka genel müdürü Hakan Ateş ile görüşmeye gitmeden önce fona para yatıran ve alacaklı olan kişilerin tam listesini istediği, Ateş ile yapılacak toplantıda zararlarının giderilmesini isteyeceklerini, Erzan'ın da bankanın bu işin duyulmaması için zararı tazmin etmek zorunda olduğunu söylediği yer alıyor.