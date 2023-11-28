Video Yaşam Arda Turan'ın bankacı Seçil Erzan ile görüşmeleri dosyada | Video
Arda Turan'ın bankacı Seçil Erzan ile görüşmeleri dosyada | Video

Arda Turan'ın bankacı Seçil Erzan ile görüşmeleri dosyada | Video

28.11.2023 | 15:53

Bankacı Seçil Erzan'ın, Arda Turan'la yaptığı ve Turan tarafından kayda alınan telefon görüşmeleri delil olarak dava dosyasına girdi. Görüşmelerde, Turan'ın 7,5 milyon dolarının akıbetini sorduğu, banka yöneticileriyle görüşmeye gitmeden önce fondaki kişilerin listesini istediği, Seçil Erzan'ın ise bankanın bu işin duyulmaması için zararı tazmin etmek zorunda olduğunu söylediği kayıtlara girdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Davada şikayetçi olarak yer alan Arda Turan'ın avukatı aracılığıyla Seçil Erzan ile yaptığı telefon görüşmesi kaydı da dosyaya sunuldu. 12 Haziran 2023'te dökümü yapılan görüşmede, Turan'ın 7,5 milyon dolarının akıbetini sorduğu, kendisinden başka kimlerin Erzan'a para verdiğini sorduğu tespit edildi. Arda Turan'ın, Seçil Erzan'dan Emre Belözoğlu ve Fatih Terim ile birlikte banka genel müdürü Hakan Ateş ile görüşmeye gitmeden önce fona para yatıran ve alacaklı olan kişilerin tam listesini istediği, Ateş ile yapılacak toplantıda zararlarının giderilmesini isteyeceklerini, Erzan'ın da bankanın bu işin duyulmaması için zararı tazmin etmek zorunda olduğunu söylediği yer alıyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ardahan’da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video 00:32
Ardahan'da donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı | Video 28.11.2023 | 16:04
Arda Turan’ın bankacı Seçil Erzan ile görüşmeleri dosyada | Video 05:18
Arda Turan'ın bankacı Seçil Erzan ile görüşmeleri dosyada | Video 28.11.2023 | 15:53
Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada | Video 00:35
Kırmızı ışık ihlalinin kazayla sonuçlandığı anlar kamerada | Video 28.11.2023 | 16:03
Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması | Video 01:33
Sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz çiftine örgüt soruşturması | Video 28.11.2023 | 16:01
Akaryakıt istasyonundan 49 bin lira çalan 2 şüpheli, tutuklandı | Video 00:46
Akaryakıt istasyonundan 49 bin lira çalan 2 şüpheli, tutuklandı | Video 28.11.2023 | 15:03
Sultangazi’de öldürülen liseli gencin babası: Zevk için öldürdüler | Video 07:18
Sultangazi'de öldürülen liseli gencin babası: "Zevk için öldürdüler" | Video 28.11.2023 | 13:25
Diyarbakır’da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:37
Diyarbakır’da feci kaza! 2 ölü, 1 yaralı | Video 28.11.2023 | 13:25
Çiftetelli çalmadı, öldüresiye dövüldü | Video 01:04
Çiftetelli çalmadı, öldüresiye dövüldü | Video 28.11.2023 | 13:02
Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:40
Elazığ’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı | Video 28.11.2023 | 14:58
Motosiklet sürücüsü ölüme böyle gitti | Video 01:14
Motosiklet sürücüsü ölüme böyle gitti | Video 28.11.2023 | 13:02
Gölcük Tabiat Parkı’nın masalsı kış manzarası | Video 02:19
Gölcük Tabiat Parkı’nın masalsı kış manzarası | Video 28.11.2023 | 13:02
Çakarlı araç kullanan sürücünün paylaşımı pahalıya patladı | Video 00:37
Çakarlı araç kullanan sürücünün paylaşımı pahalıya patladı | Video 28.11.2023 | 13:25
Pendik’te şiddetli rüzgar nedeniyle 4 balıkçı teknesi battı | Video 03:50
Pendik’te şiddetli rüzgar nedeniyle 4 balıkçı teknesi battı | Video 28.11.2023 | 14:00
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 00:48
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı | Video 28.11.2023 | 14:00
Seçil Erzan: Arda Turan bana çok yardımcı oldu | Video 03:09
Seçil Erzan: "Arda Turan bana çok yardımcı oldu" | Video 28.11.2023 | 12:10
Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılıp kaybolan gençlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:11
Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılıp kaybolan gençlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.11.2023 | 12:10
Trabzonsporlu oyuncular büfeden aldıkları çikolataların parasını not yazarak bıraktılar | Video 00:40
Trabzonsporlu oyuncular büfeden aldıkları çikolataların parasını not yazarak bıraktılar | Video 28.11.2023 | 12:10
Yolda yürüyen yaya, motosiklet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 01:03
Yolda yürüyen yaya, motosiklet altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 28.11.2023 | 12:10
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu | Video 02:37
Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin mağduru konuştu | Video 28.11.2023 | 12:10
Eşi Engin Polat’ı arayarak intihar edeceğini söyleyen Dilan Polat’a cezaevi yönetiminden tedbir | Video 00:54
Eşi Engin Polat'ı arayarak intihar edeceğini söyleyen Dilan Polat'a cezaevi yönetiminden tedbir | Video 28.11.2023 | 11:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA