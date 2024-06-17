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Haberler Yaşam Sedef Güler’i öldürüp denize atmıştı: Katil Yavuz Güngör ifadesinde her şeyi anlattı!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 12:15 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 14:00

Sedef Güler’i öldürüp denize atmıştı: Katil Yavuz Güngör ifadesinde her şeyi anlattı!

İstanbul'da 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeni denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulundu. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin bir numaralı şüphelisi olan ve dışına kaçmak için Edirne'de yakalanan Yavuz Güngör'ün ifadesi kan dondurdu!

Yunus Emre KAVAK
Sedef Güler’i öldürüp denize atmıştı: Katil Yavuz Güngör ifadesinde her şeyi anlattı!

Türkiye'nin konuştuğu vahşet geçtiğimiz günlerde yaşandı. 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedenine Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde ulaşıldı.

Sedef Güler’i öldürüp denize atmıştı: Katil Yavuz Güngör ifadesinde her şeyi anlattı!

Cinayetin bir numarası olarak aranan Yavuz Güngör yurt dışına kaçmak için Edirne'de yakalandı. Güngör, İstanbul'da yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra sabah kalktığında Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, korktuğu için arkadaşıyla birlikte halıya sarıp deniz attığını itiraf ettiği öğrenildi.

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Sedef Güler’i öldürüp denize atmıştı: Katil Yavuz Güngör ifadesinde her şeyi anlattı!

YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI!

İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet şüphelisi Yavuz Güngör her yerde aranıyordu. İstanbul'da saklanabileceği değerlendirilen 14 ayrı yere operasyon yapılmış ancak şüpheli bulunamamıştı.

Halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler'in ölümüne ilişkin zanlı Yavuz Güngör adliyeye sevk edildi | Video

Sedef Güler’i öldürüp denize atmıştı: Katil Yavuz Güngör ifadesinde her şeyi anlattı!

Yapılan istihbarat çalışmalarında şüpheli Yavuz Güngör'ün İnsan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği ve yurt dışına kaçmak için Edirne'ye gittiğinin tespit edilmesi üzerine operasyonlar bu yöne kaydırılmıştı. Şüpheli Yavuz Güngör, Edirne'ye bağlı Elçili köyünde operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri tarafından yakalanmıştı.

Sedef Güler’i öldürüp denize atmıştı: Katil Yavuz Güngör ifadesinde her şeyi anlattı!

İFADESİ KAN DONDURDU: ECELİYLE…

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Yavuz Güngör'ün sabaha kadar devam eden sorgusu tamamlandı. Şüphelinin ifadesinde cinayet işlediği iddiaları kabul etmediği Sedef Güler'in eceliyle öldüğünü söylediği belirtildi.

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