Sedef Güler’i öldürüp denize atmıştı: Katil Yavuz Güngör ifadesinde her şeyi anlattı!

Cinayetin bir numarası olarak aranan Yavuz Güngör yurt dışına kaçmak için Edirne'de yakalandı. Güngör, İstanbul'da yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra sabah kalktığında Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, korktuğu için arkadaşıyla birlikte halıya sarıp deniz attığını itiraf ettiği öğrenildi.