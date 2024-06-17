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Sedef Güler’i öldürüp denize atmıştı: Katil Yavuz Güngör ifadesinde her şeyi anlattı!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
14:00
Sedef Güler’i öldürüp denize atmıştı: Katil Yavuz Güngör ifadesinde her şeyi anlattı!
İstanbul'da 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeni denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulundu. Türkiye'nin konuştuğu cinayetin bir numaralı şüphelisi olan ve dışına kaçmak için Edirne'de yakalanan Yavuz Güngör'ün ifadesi kan dondurdu!