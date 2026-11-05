Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 05.11.2026 09:12

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

Kış mevsimi Türkiye'ye sert ve ani bir giriş yapıyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu haritalarını yayınladı; Marmara ve Ege için fırtına, Karadeniz için şiddetli sağanak, Doğu Anadolu için ise kar uyarısı verildi. Peki, sarı ve turuncu kodla uyarılan iller hangileri? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte il il güncel hava durumu uyarıları...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

Türkiye genelinde pastırma sıcakları yerini dondurucu soğuklara ve şiddetli hava olaylarına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı son dakika tahmin haritaları, yurt genelinde yaşanacak ani sıcaklık düşüşüyle birlikte kapıya dayanan çetin kışı gözler önüne serdi.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

Batı bölgelerinde çatı uçuracak seviyelere ulaşması beklenen şiddetli fırtına alarmı verilirken, Doğu illerimiz hafta sonunu lapa lapa kar yağışıyla karşılamaya hazırlanıyor. Hafta sonu planı yapanların tüm programını değiştirecek, dışarı çıkmadan önce mutlaka kontrol etmeniz gereken sarı ve turuncu kodlu o iller ve beklenen hava olaylarının tüm detayları haberimizde...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

EGE VE MARMARA'DA YAŞAYANLAR DİKKAT: ŞİDDETLİ FIRTINA KAPIDA!

Batı bölgelerde yaşayanlar için an itibarıyla en büyük tehlike şiddetli rüzgar. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızı sabah saatlerinde 40-60 km/saat bandında seyrederken, akşam ve gece saatlerine doğru şiddetini artırarak 50-70 km/saat seviyelerine kadar tırmanıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

Çatı uçması, tabela düşmesi veya ağaç devrilmesi gibi risklere karşı, özellikle bu bölgelerde dışarıda olacak vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Üç büyükşehrimizde de kışın ayak sesleri güçlü bir şekilde duyuluyor. İstanbul'da perşembe günü gökgürültülü sağanak yağışlar ve 40-60 km/saat hıza ulaşan kuvvetli rüzgar etkili olurken, hafta sonuna doğru yağış kenti terk ederek yerini güneşli ancak serin bir havaya bırakacak.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

İzmir'de de benzer bir tablo var; perşembe günü sağanak yağış ve saatte 50-70 kilometreyi bulan şiddetli fırtına İzmirlilere zor anlar yaşatabilir, ancak pazar gününe gelindiğinde güneşli gökyüzü geri dönecek. Başkent Ankara ise bu geçişi daha sakin yaşıyor; perşembe ve cuma günleri çok bulutlu ve zaman zaman kapalı geçecek olan hava, hafta sonu yerini parçalı bulutlu ve soğuk günlere bırakacak.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

HARİTA SARI VE TURUNCUYA BOYANDI: KUVVETLİ SAĞANAK HANGİ İLLERİ VURACAK?

MGM'nin tehlike haritasında Karadeniz şeridi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu sarı uyarı koduyla işaretlenmişken, Artvin ve çevresi için tehlike boyutu daha yüksek; bölgeye turuncu kodlu alarm verilmiş durumda.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

Sabah saatlerinden itibaren Karadeniz sahil şeridi ile Hatay çevrelerinde kendini gösteren kuvvetli sağanak yağışlar, öğle ve akşam saatlerine doğru yönünü Doğu Anadolu'ya çevirerek Hakkari, Şırnak ve Rize hattını etkisi altına alacak. Su baskınlarına karşı uyarılan bu bölgelerde yaşayanların tedbiri elden bırakmaması şart.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

HAFTA SONU PLAN YAPANLARA KÖTÜ HABER: KAR GELİYOR!

"Hafta sonu hava nasıl olacak, dışarı çıkalım mı?" diyenler için cevap net: Sıcaklıklar ciddi oranda düşüyor! Cuma gününden itibaren Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kendini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, hafta sonu etkisini iyice artıracak.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

Pazar ve pazartesi günleri Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri ile Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümü tam anlamıyla beyaz örtüye teslim olacak. Batı bölgelerde ise hafta sonu yağış yerini güneşli ancak dondurucu bir ayaza bırakıyor. Pazar günü için plan yapanların kalın kabanlarını dolaptan çıkarmasının tam zamanı!

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

METEOROLOJİ GÜNCEL HAVA DURUMU HARİTASINI YAYIMLADI!

5 KASIM 2026 PERŞEMBE

Türkiye genelinde oldukça yağışlı bir sistemin etkili olduğu görülmektedir. Yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağmur hakimken, özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun geniş bir kesimi ve Güney Ege ile Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekmektedir. Ege'nin en batısı ile Trakya'nın bir kısmında çok bulutlu bir hava hakim olup, batı kıyılarında rüzgarın etkili olduğu haritada yer almaktadır.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

6 KASIM 2026 CUMA

İtibarıyla yağışlı sistem doğuya doğru kaymaya başlamaktadır. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu hale gelerek güneş yüzünü göstermeye başlarken, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur etkisini sürdürmektedir. Akdeniz kıyı şeridinde ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kısımlarında gök gürültülü sağanaklar devam ederken, Kuzeydoğu Anadolu'nun sınır kesimlerinde kar yağışları başlamaktadır.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

7 KASIM 2026 CUMARTESİ

Batı ve iç kesimlerde hava büyük ölçüde açarak parçalı bulutlu bir hal almaktadır. Yağışlar Karadeniz sahili ile ülkenin doğu yarısında yoğunlaşmakta, Doğu Anadolu'nun kuzey ve yüksek kesimlerinde kar yağışı etki alanını genişletmektedir. Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar devam ederken, yurdun iç kesimlerinde sıcaklıkların belirgin şekilde düştüğü ve gece sıcaklıklarının sıfır derece civarına indiği görülmektedir.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

8 KASIM 2026 PAZAR

Ülke genelinde sıcaklıklarda sert bir düşüş yaşanmakta ve soğuk hava dalgası etkisini göstermektedir. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında hava güneşli ve az bulutlu geçmektedir. Buna karşın, Karadeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur sürerken; İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünde kar yağışları görülmekte ve bu bölgelerde gece sıcaklıkları sıfırın altına inmektedir.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

9 KASIM 2026 PAZARTESİ

Türkiye'nin büyük bir kısmında (Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in batısı) güneşli, açık fakat soğuk bir hava hakim olmaktadır. Yağışlı sistem yurdu büyük ölçüde terk etmiş olup, sadece Doğu Karadeniz kıyılarında hafif yağmur ve Doğu Anadolu'nun en doğu sınır kesimlerinde kar yağışı olarak dar bir alanda varlık göstermektedir. Soğuk havanın etkisiyle özellikle iç ve doğu bölgelerde gece don olaylarının devam ettiği sıcaklık değerlerinden anlaşılmaktadır.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

BUGÜN SAAT SAAT HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

SABAH (06:00 - 12:00)

Yurdun batı kıyıları hariç büyük bir bölümünde yağışlı havanın etkili olduğu görülmektedir. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde kuvvetli yağış uyarıları bulunurken, Kuzeydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenmektedir. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgarların etkili olduğu haritada belirtilmektedir.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

ÖĞLE (12:00 - 18:00)

Yağışlı sistem iç ve doğu bölgelerde etkisini sürdürmektedir. Orta ve Doğu Karadeniz sahil şeridi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlar devam ederken, yurdun batısında hava daha çok parçalı bulutlu bir hal almaktadır. Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden esen 40-60 km/saat hızındaki rüzgarlar varlığını korumaktadır.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

AKŞAM (18:00 - 24:00)

Yağışların Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde sürdüğü gözlemlenmektedir. Kuvvetli yağış alanı yurdun en güneydoğu ucunda yoğunlaşırken, batıda Ege kıyıları boyunca rüzgarın şiddetini artırarak 50-70 km/saat hıza ulaştığı dikkat çekmektedir. Karadeniz kıyılarında da yer yer 40-60 km/saat hızında rüzgarlar etkili olmaktadır.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

GECE (00:00 - 06:00)

Türkiye'nin batı yarısında hava büyük ölçüde bulutlu ve sakin geçmektedir. Buna karşın Karadeniz sahil şeridi, İç Anadolu'nun belirli bölümleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağmurlar devam etmekte; güneydoğu sınırlarında kuvvetli yağış etkisini sürdürmektedir. Ege kıyı şeridinde ise gece boyunca 50-70 km/saat hızındaki kuvvetli rüzgarların devam ettiği haritadan anlaşılmaktadır.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

İL İL HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den 16 ilde sarı kodlu alarm: O bölgelere fırtına, bu illere kar geliyor! Hafta sonu hava durumu nasıl?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli, Rize ile Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA