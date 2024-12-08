Sevgilisi ile otele giden genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Kamera kayıtlarını izleyen şaştı kaldı!

ÇAĞLAYAN SUÇ ARAŞTIRMA POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih ve Güngören'de hırsızlık olaylarına karışan Arzu Y. (25) olduğunu tespit etti. Şüpheli Arzu Y.'nin Kağıthane Hürriyet, Çağlayan ve Gürsel Mahallelerinde de birçok olaya karıştığı belirlendi. Şüphelinin Hürriyet Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, Arzu Y.'yi çiğ köftecide yakaladı.