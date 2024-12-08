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Sevgilisi ile otele giden genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Kamera kayıtlarını izleyen şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 08.12.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
13:34
Sevgilisi ile otele giden genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Kamera kayıtlarını izleyen şaştı kaldı!
İlginç olay İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Kadın şüpheli, sevgilisiyle geldiği otelde yer bulamayınca önce çalışanla tartıştı ardından da resepsiyondaki cep telefonunu çaldı. İstanbul'un birçok ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli Arzu Y., Çağlayan Suç Araştırma Büro ekipleri tarafından yakalandı. 63 suç kaydı, 25 olaydan aranması ve 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Arzu Y. tutuklandı. İşte haberin detayları...