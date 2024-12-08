Video Yaşam Sevgilisiyle otelde yer bulamayınca cep telefonu çaldı; 63 suçtan sabıkalı çıktı | Video
Sevgilisiyle otelde yer bulamayınca cep telefonu çaldı; 63 suçtan sabıkalı çıktı | Video

Sevgilisiyle otelde yer bulamayınca cep telefonu çaldı; 63 suçtan sabıkalı çıktı | Video

08.12.2024 | 14:32

İstanbul Beyoğlu'nda kadın şüpheli, sevgilisiyle geldiği otelde yer bulamayınca önce çalışanla tartıştı ardından da resepsiyondaki cep telefonunu çaldı. İstanbul’un birçok ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli Arzu Y., Çağlayan Suç Araştırma Büro ekipleri tarafından yakalandı. 63 suç kaydı, 25 olaydan aranması ve 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Arzu Y. tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 3 Eylül Salı günü Taksim Kocatepe Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sevgilisiyle otele gelen kadın, 'Toprağım boş yerin var mı' diyerek çalışandan oda istedi. Boş oda olmadığını duyan kadın ardından resepsiyondaki masada duran cep telefonuna yöneldi. İlk hamlesinde telefonu alamayan kadın bir süre dışarıya çıktı. Birkaç dakika sonra çalışanın resepsiyondan ayrıldığını gören kadın, geri dönerek masadaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇAĞLAYAN SUÇ ARAŞTIRMA POLİSİ YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Fatih ve Güngören'de hırsızlık olaylarına karışan Arzu Y. (25) olduğunu tespit etti. Şüpheli Arzu Y.'nin Kağıthane Hürriyet, Çağlayan ve Gürsel Mahallelerinde de birçok olaya karıştığı belirlendi. Şüphelinin Hürriyet Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaşan Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, Arzu Y.'yi çiğ köftecide yakaladı.

63 SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİNİN 25 OLAYDAN DA ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Emniyette Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan Arzu Y.'nin poliste 63 suç kaydı olduğu, 25 olaydan arandığı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Arzu Y., çıkarıldığı mahkemede 'Yağma', 'Evden hırsızlık', 'İş yerinden hırsızlık' ve 'Açıktan hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVİNE GİRDİĞİ KADINLA ARBEDE YAŞADI
Gözaltına alınan Arzu Y.'nin karıştığı hırsızlık olaylarının görüntüleri de ortaya çıktı. Şüphelinin Hürriyet Mahallesi'nde üstünü değiştirme amaçlı girdiği bir iş yerinde çalışanların çantalarını karıştırarak cep telefonu çaldığı ve iş yerinden çıkarken çalışan tarafından fark edilerek aralarında arbede yaşandığı ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Bir başka olayda ise, bir binanın alt katındaki eve girmeye çalışan şüphelinin, evdeki kadın tarafından fark edilince kaçmaya çalıştığı ve kadınla arasında yaşanan arbede de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bir diğer olayda ise eve giren şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bungalov kiralama yalanıyla 1200 kişiyi 385 milyon lira dolandırdılar | Video 03:14
"Bungalov kiralama" yalanıyla 1200 kişiyi 385 milyon lira dolandırdılar | Video 08.12.2024 | 15:11
Sevgilisiyle otelde yer bulamayınca cep telefonu çaldı; 63 suçtan sabıkalı çıktı | Video 04:10
Sevgilisiyle otelde yer bulamayınca cep telefonu çaldı; 63 suçtan sabıkalı çıktı | Video 08.12.2024 | 14:32
Rojin’in babası: Cenazede 2 erkeğe ait DNA örneği bulunmuş | Video 10:00
Rojin’in babası: "Cenazede 2 erkeğe ait DNA örneği bulunmuş" | Video 08.12.2024 | 12:39
E-5’te akan trafiğe aldırmadan yumruk yumruğa kavga ettiler | Video 03:19
E-5'te akan trafiğe aldırmadan yumruk yumruğa kavga ettiler | Video 08.12.2024 | 12:32
Muhaliflerin Şam’ı ele geçirmesi İstanbul’da konvoylarla kutlandı | Video 06:07
Muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul’da konvoylarla kutlandı | Video 08.12.2024 | 10:49
Altından sokak geçen apartman görenleri şaşırıyor | Video 01:52
Altından sokak geçen apartman görenleri şaşırıyor | Video 08.12.2024 | 10:41
Beyoğlu’nda husumetlisine ateş açan saldırgan 4 kişiyi vurdu | Video 01:27
Beyoğlu’nda husumetlisine ateş açan saldırgan 4 kişiyi vurdu | Video 08.12.2024 | 10:41
İstanbul’da 67 milyon değerinde 58 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:08
İstanbul'da 67 milyon değerinde 58 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 08.12.2024 | 10:14
11 yaşındaki Çınar, bakmadan 7 saniyede kutu katlıyor | Video 01:50
11 yaşındaki Çınar, bakmadan 7 saniyede kutu katlıyor | Video 08.12.2024 | 10:14
Sahte kadın doktorun muayenehanesine baskın: Para ve altınlar çıktı | Video 03:07
Sahte kadın doktorun muayenehanesine baskın: Para ve altınlar çıktı | Video 08.12.2024 | 10:14
Petrol istasyonunda korku dolu anlar! Ayağı gaza basılı kalınca traktörle pompayı yıktı | Video 01:29
Petrol istasyonunda korku dolu anlar! Ayağı gaza basılı kalınca traktörle pompayı yıktı | Video 08.12.2024 | 09:26
43 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan firari hırsız gardırobun arkasından çıktı | Video 01:16
43 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan firari hırsız gardırobun arkasından çıktı | Video 08.12.2024 | 09:26
Artvin Arhavi’deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 06:07
Artvin Arhavi'deki heyelanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı | Video 08.12.2024 | 08:42
Adana’da 2 grubun tekme tokatlı kavgası kamerada | Video 00:47
Adana’da 2 grubun tekme tokatlı kavgası kamerada | Video 08.12.2024 | 08:42
Kafede kızlar kavga etti, mekan sahibi havaya ateş açtı | Video 00:34
Kafede kızlar kavga etti, mekan sahibi havaya ateş açtı | Video 08.12.2024 | 08:40
Genç kadın çıkan arbedede tabancayla vurularak ölmüş | Video 01:55
Genç kadın çıkan arbedede tabancayla vurularak ölmüş | Video 08.12.2024 | 08:40
Adana’da şarja takılı tabletten çıkan yangın kamerada 02:36
Adana’da şarja takılı tabletten çıkan yangın kamerada 07.12.2024 | 17:14
Mersin’de koca vahşeti: Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü 02:07
Mersin'de koca vahşeti: Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü 07.12.2024 | 15:47
İzmir’de kadının cesediyle birlikte karakola giden şahıs teslim oldu 01:02
İzmir'de kadının cesediyle birlikte karakola giden şahıs teslim oldu 07.12.2024 | 15:11
İstanbul Kağıthane’de anahtarı teslim etmeyen kiracıya silahlı saldırı kamerada! 06:49
İstanbul Kağıthane’de anahtarı teslim etmeyen kiracıya silahlı saldırı kamerada! 07.12.2024 | 12:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA