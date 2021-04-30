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Haberler Yaşam SGK kayıt belgesi nasıl alınır, Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkmak için yeterli mi? e-Devlet SGK kayıt belgesi alma ekranı
Giriş Tarihi: 30.04.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 16:56

kayıt belgesi nasıl alınır, Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkmak için yeterli mi? e-Devlet alma ekranı

Sokağa çıkma yasağında çalışmaya devam edecek olan vatandaşlar e-Devlet aracılığı ile çalışma izin belgesi adıyla da bilinen kayıt belgesi temin ediyor. T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılmasının ardından kişilerin sigortalı olarak çalıştığını gösteren belgenin kısıtlamadan muaf olan çalışan vatandaşlar için izin belgesi yerine geçtiği biliniyor. Bu noktada ise "e-Devlet ile sokağa çıkma yasağında nasıl alınır, yeterli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet giriş ekranı ile SGK kayıt belgesi alma ve oluşturma…

SGK kayıt belgesi alma ekranı: e-Devlet ile sokağa çıkma yasağında SGK kayıt belgesi nasıl alınır, dışarı çıkmak için yeterli mi?

Bugün başlayan tam kapanma süreciyle beraber kısıtlamadan muaf olan vatandaşlara çalışma izin belgesi zorunluluğu tutuldu. Bu kapsamda kişilerin yanlarında bu belgeleri taşıması büyük önem arz ederken " kayıt belgesi nasıl alınır, sokağa çıkma yasağında yeterli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Kişilerin e-devlet ekranı üzerinden temin edebilecekleri bu belge kişinin çalıştığı kuruma dair detaylara yer verdiğinden çalışma izin belgesi yerine kullanılabiliyor.

SGK kayıt belgesi alma ekranı: e-Devlet ile sokağa çıkma yasağında SGK kayıt belgesi nasıl alınır, dışarı çıkmak için yeterli mi?

SGK KAYIT BELGESİ NASIL ALINIR?

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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SGK kayıt belgesi alma ekranı: e-Devlet ile sokağa çıkma yasağında SGK kayıt belgesi nasıl alınır, dışarı çıkmak için yeterli mi?

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar üzerinden kolaylıkla Covid-19 (corona virüsü) alabilecekler.

Çalışma izni almak isteyenler, 'e giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına girmesi gerekiyor.

SGK kayıt belgesi alma ekranı: e-Devlet ile sokağa çıkma yasağında SGK kayıt belgesi nasıl alınır, dışarı çıkmak için yeterli mi?

İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, çalışma izni belgesinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi için bütün hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

SGK kayıt belgesi alma ekranı: e-Devlet ile sokağa çıkma yasağında SGK kayıt belgesi nasıl alınır, dışarı çıkmak için yeterli mi?

Buna ilişkin başvuru ekranının e-Devlet'te açıldığı bildirilen açıklamada, tam kapanma döneminde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışanların e-Devlet sisteminde yaşanılan yoğunluk nedeniyle endişe ve acele etmelerine gerek olmadığı vurgulandı.

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