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Haberler Yaşam Şırnak'ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı' dan acı haber geldi! Akıllara Rojin Kabaiş'i getirdi...
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:29

Şırnak'ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı' dan acı haber geldi! Akıllara Rojin Kabaiş'i getirdi...

Hemşire Selen Naycı'dan haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. En son Dicle Nehri kenarında göründüğü öğrenilen Naycı için bu sefer AFAD ve itfaiye ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Kişisel eşyalarına ulaşılan talihsiz Selen'in çok geçmeden de cansız bedenine ulaşıldı. Cansız beden otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı’ dan acı haber geldi! Akıllara Rojin Kabaiş’i getirdi...

Hemşire Selen Naycı'dan haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Naycı'nın en son Dicle Nehri kenarında görülmesi üzerine, nehir çevresinde arama yapıldı.

Şırnak’ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı’ dan acı haber geldi! Akıllara Rojin Kabaiş’i getirdi...

Aramalarda Naycı'nın kişisel eşyaları, nehir kenarında bulundu. AFAD ve itfaiye ekipleri bu kez nehirde arama çalışması başlattı.

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Şırnak’ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı’ dan acı haber geldi! Akıllara Rojin Kabaiş’i getirdi...

Çalışmalar sonuç vermeyince Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri ve Diyarbakır AFAD ve Jandarma Sualtı Savunma (SAS) ekipleri, arama çalışmalarına katılmak için ilçeye geldi.

Şırnak’ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı’ dan acı haber geldi! Akıllara Rojin Kabaiş’i getirdi...

Sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Şırnak’ta sır olay! Kaybolan hemşire Selen Naycı’ dan acı haber geldi! Akıllara Rojin Kabaiş’i getirdi...

Çalışma sonucunda, saat 11.00 sıralarında Selen Naycı'nın Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu. Cansız beden otopsi için morga götürüldü.

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