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Giriş Tarihi: 26.04.2025 11:08 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:18

Şişli'de kan donduran görüntüler! Otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada...

Şişli'de, D-100 Karayolu'nda İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

DHA
Şişli’de kan donduran görüntüler! Otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada...

Olay, 22 Nisan Salı günü saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu Çağlayan mevkisinde yaşandı.

Şişli’de kan donduran görüntüler! Otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada...

Edinilen bilgiye göre, aracıyla Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen özel halk otobüsünün şoförü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı.

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Şişli’de kan donduran görüntüler! Otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada...

Elinde bıçakla araçtan inen şoför, sürücüye doğru yöneldi. Bir başka otomobil sürücüsünün müdahale etmesi üzerine otobüs şoförü aracına geri döndü.

Şişli'de otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada | Video

Şişli’de kan donduran görüntüler! Otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada...

Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Şişli’de kan donduran görüntüler! Otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada...
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