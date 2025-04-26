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Şişli'de kan donduran görüntüler! Otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada...
Giriş Tarihi: 26.04.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025
11:18
Şişli'de kan donduran görüntüler! Otobüs şoförü sürücüye bıçak çekti! O anlar kamerada...
Şişli'de, D-100 Karayolu'nda İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü, kendisine yol vermediğini iddia ettiği araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürüdü. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.