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Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:04
Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Enerji dünyasında dengeleri değiştiren 2026 yılı petrol rezervi sıralaması paylaşıldı. Global Firepower verilerine göre 303 milyar varille zirvede yer alan ülke şaşırtmazken; Gabar ve Karadeniz keşifleriyle vites büyüten Türkiye'nin 100 ülkelik devler ligindeki yeni konumu netleşti. İşte küresel ekonomiye yön veren o liste...