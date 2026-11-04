Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

"Siyah altın" savaşlarında kartlar yeniden dağıtılıyor... Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 petrol rezervleri raporu, küresel güç dengelerini ve bilinen tüm ezberleri altüst etti. Dünyanın gözü her zamanki coğrafyalardayken, devasa hazinesiyle zirveye oturan o sürpriz ülke herkesi şaşırttı.