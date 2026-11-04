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Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:04

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Enerji dünyasında dengeleri değiştiren 2026 yılı petrol rezervi sıralaması paylaşıldı. Global Firepower verilerine göre 303 milyar varille zirvede yer alan ülke şaşırtmazken; Gabar ve Karadeniz keşifleriyle vites büyüten Türkiye'nin 100 ülkelik devler ligindeki yeni konumu netleşti. İşte küresel ekonomiye yön veren o liste...

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Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

"Siyah altın" savaşlarında kartlar yeniden dağıtılıyor... Global Firepower'ın merakla beklenen 2026 petrol rezervleri raporu, küresel güç dengelerini ve bilinen tüm ezberleri altüst etti. Dünyanın gözü her zamanki coğrafyalardayken, devasa hazinesiyle zirveye oturan o sürpriz ülke herkesi şaşırttı.

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Asıl heyecan yaratan gelişme ise Gabar'daki tarihi keşifleriyle sessiz ama derinden ilerleyen Türkiye'den geldi. Peki, ülkelerin kaderini belirleyen bu gizemli listenin zirvesinde kim var?

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Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, milyarlarca varillik bu devler liginde adını kaçıncı sıraya yazdırdı? İşte dünyayı yöneten o sarsıcı liste...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

94 - FAS (684 BİN VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

Siyah altın haritası yeniden çizildi: 2026 Dünyanın en büyük petrol rezervleri açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)

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