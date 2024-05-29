Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam: Karnımı, kolumu parçaladılar

"YETKİLİLERDEN ÖNLEM ALMASINI BEKLİYORUZ"

Saldırıya uğrayan Dikici'nin yeğeni Doğan Karaman da, "Dayım fırına ekmek almaya gitmiş. Bir tane köpek saldırmış ondan sonra 8-10 tane olmuş. Yere yatırıp parçalamışlar, esnaflar kurtarmış. Yetkililerden önlem almasını bekliyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Okula giden çocuklar çok sıkıntı çekiyor. Devlet yetkililerinden rica ediyoruz bir an önce tedbir alınsın" şeklinde konuştu.