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Haberler Yaşam Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam: Karnımı, kolumu parçaladılar
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:56

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam: Karnımı, kolumu parçaladılar

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde ekmek almak için dışarı çıkan 58 yaşındaki Necati Dikici, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Dikici'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar oluştu. Gazetecilere dehşet dolu dakikaları anlatan Dikici, "Karnımı, kollarımı parçaladılar. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Haddinden fazla sokak köpeği var burada." dedi.

FULDA SARIYER
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam: Karnımı, kolumu parçaladılar

Olay sabah saatlerinde Acıgöl ilçesinde meydana geldi. İlçede kahvehane işleten 58 yaşındaki Necati Dikici, sabah evinden ekmek almak için çıktığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam: Karnımı, kolumu parçaladılar

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTULDU

Çevredeki diğer köpeklerin de saldırısıyla yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Dikici, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtuldu. Hastaneye kaldırılan Dikici'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar oluştu.

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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam: Karnımı, kolumu parçaladılar

"KARNIMI, KOLLARIMI PARÇALADILAR"

Gazetecilere açıklamada bulunan Necati Dikici "Ekmek almaya gidiyordum. Parkın yanında köpek saldırdı. Bir tanesi saldırdıktan sonra diğer köpekler de saldırdı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam: Karnımı, kolumu parçaladılar

Yere düştüm. Karnımı, kollarımı parçaladılar. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Haddinden fazla sokak köpeği var burada. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyorum" dedi.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam: Karnımı, kolumu parçaladılar

"YETKİLİLERDEN ÖNLEM ALMASINI BEKLİYORUZ"

Saldırıya uğrayan Dikici'nin yeğeni Doğan Karaman da, "Dayım fırına ekmek almaya gitmiş. Bir tane köpek saldırmış ondan sonra 8-10 tane olmuş. Yere yatırıp parçalamışlar, esnaflar kurtarmış. Yetkililerden önlem almasını bekliyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Okula giden çocuklar çok sıkıntı çekiyor. Devlet yetkililerinden rica ediyoruz bir an önce tedbir alınsın" şeklinde konuştu.

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