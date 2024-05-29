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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam: Karnımı, kolumu parçaladılar
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
15:56
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam: Karnımı, kolumu parçaladılar
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde ekmek almak için dışarı çıkan 58 yaşındaki Necati Dikici, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 köpeğin arasında kalan Dikici'nin vücudunun çeşitli bölgelerinde yaralar oluştu. Gazetecilere dehşet dolu dakikaları anlatan Dikici, "Karnımı, kollarımı parçaladılar. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Haddinden fazla sokak köpeği var burada." dedi.