Köpeğin saldırdığı yaşlı adam dehşeti yaşadı! O anlar kamerada | Video
Nevşehir’de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralanırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gazetecilere açıklamada bulunan Necati Dikici "Ekmek almaya gidiyordum. Parkın yanında köpek saldırdı. Bir tanesi saldırdıktan sonra diğer köpekler de saldırdı. Yere düştüm. Karnımı, kollarımı parçaladılar. Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Haddinden fazla sokak köpeği var burada. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyorum" dedi.
Saldırıya uğrayan Dikici'nin yeğeni Doğan Karaman da, "Dayım fırına ekmek almaya gitmiş. Bir tane köpek saldırmış ondan sonra 8-10 tane olmuş. Yere yatırıp parçalamışlar, esnaflar kurtarmış. Yetkililerden önlem almasını bekliyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Okula giden çocuklar çok sıkıntı çekiyor. Devlet yetkililerinden rica ediyoruz bir an önce tedbir alınsın" şeklinde konuştu.
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