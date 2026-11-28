Göktaş, bir basın mensubunun çocukların ve personelin sağlık durumuyla ilgili sorusu üzerine, "Şu anda her şey yolunda. Biz yine de her türlü tedbiri aldık. Teşekküllü sağlık kontrolü de yapacağız çünkü nihayetinde birkaç saattir dışarıdalar. Yine de dikkatli olmamız gerekiyor. Hava koşulları o kadar olumsuz değildi çok şükür. Normalde bu zamanlarda çok daha farklı ortamlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Gerçekten şükranla doluyuz." yanıtını verdi.

"BATAKLIĞA SAPLANINCA HEPSİ ÇABALAMIŞ"

Bakan Göktaş, bir annenin babanın bu tür olaylara duyarsız kalmasının mümkün olmadığını söyleyerek, "Onların endişe dolu dakikalarını biz de burada bizzat yaşadık. Dolayısıyla onların bulunması bizi duygulandırdı, mutluluk gözyaşıydı. Onların her biri benim için çok çok değerli." dedi.

Çocukların ve personelin bulunana kadarki süreyi nasıl geçirdiklerine ilişkin soru üzerine Göktaş, şunları kaydetti:

"Bataklığa saplanınca hepsi aslında biraz çabalamış. İtmeye çalışmışlar, ayakkabıları zaten çamur içerisindeydi, çorapları da ıslanmasın diye poşet bağlamışlar. Bu bizi çok duygulandırdı. Çocukların gayreti, azmi var. Aynı zamanda bakım personelimiz çok tecrübeli, özellikle akünün bitmemesi için çaba sarf etmişler, bizi görürler, ışıkların hepsini şimdi açmayalım, seslenmişler, epeyce çaba sarf etmişler. Belki aracı itersek çıkarırız diye bakmışlar. Biraz etrafa bakınmışlar ama akşam çok hızlı karanlık çökünce ışığın olmadığı bir yerde biraz endişeli bir süreç olmuş. Şuna da sevindim 'Devletimiz bizi arıyordur.' duygusundan hiç şüphe duymamışlar. 'Bizi görecekler, bizi bulacaklar.' ama tabii çok korkmuşlar. Biz de onlar kadar korktuk. Gerçekten çok endişeli saatler geçirdik."

Göktaş, olayı ilk haber aldıkları andan itibaren İçişleri Bakanlığı ve AFAD ekiplerinin Bolu Valisi Aydın'ın koordinasyonuyla ivedi şekilde sahaya intikal ettiğini, tek bir çocuğun saçının teline zarar gelmemesi için devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu anlattı.

Başkan Erdoğan'ın ilk andan itibaren süreci takip ettiğini ifade eden Göktaş, çocukların derhal bulunması için ekiplerle gönüllülerin ve köylülerin de seferber olduğunu kaydetti.

Göktaş, aracın Yığılca yolunu kullandığını dile getirerek, "Yani aslında araç geri dönüş yolundan ziyade başka bir yol kullanmış daha hızlı gitmek için. O yolda maalesef çamura saplanınca böyle bir zorluk yaşamışlar." diye konuştu.

"ONLAR BİZİM EVLATLARIMIZ"

Bir basın mensubunun aracın bataklığa saplandığı bilgisinin nereden geldiğini sorması üzerine Göktaş, o sahayı dronların çok sık takip ettiğine vurgu yaptı.

Göktaş, Tarım ve Orman Bakanlığının gönderdiği termal kameralı dronun da çalışmalara katıldığını, buradan Yığılca yoluna bakmaya giden son ekibin aynı anda aracı bulduğunu aktardı.

Bakan Göktaş, ekibin lastiklerin açtığı yolu takip ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kaybolduğu noktadan sonrasında bir yol var. Tahmin ediyorduk bir yola gidildiğini ama hangi yola gidildiği konusunda da çok emin değildik. Her türlü ihtimali düşündük. Birkaç ihbar da geldi, her ihbarda biraz umutlandık. Gerçekten devletimiz var olsun. İzleme sistemimiz o kadar kuvvetli ki burada bir vatandaşımızı bulmak için verdiğimiz çabanın yanında tabii devlet koruması altındaki çocuklarımızın, özellikle kendi çocuklarımızın kurtarılması bizler için ayrı sorumluluktu. Devletimiz, AFAD'ımız burada. Her yıl, her gün bu tür vakalarla karşı karşıya kaldığında o vatandaşını bulmak için büyük özveriyle gayret ediyor."

Çocukların ve personelin bulunması için dua eden vatandaşlara teşekkür eden Göktaş, hem heyecanlı hem de duygulu olduklarını kaydetti.

Göktaş, "Onlar bizim evlatlarımız ve onları bulmanın, kendi evladımızı bulmaktan hiçbir şekilde farkı yok." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin "Çocuklar araçtan inerken çok duygu dolu anlar yaşandı. Size sarıldılar. Neler hissettiniz?" sorusuna Göktaş, şu yanıtı verdi:

"Onların korkma ve ürkme ihtimali bizi daha çok endişelendirdi. Bulundu haberi geldiğinde gerçekten hepimiz yukarıda birbirimize sarıldık. Çok farklı bir duygu. Çocuklarımızın yaşadığı o endişeyi, korkuyu bizler de yaşadık. Onlar belki çok daha fazlasını yaşamış olabilirler. Asla istemezdik onların böyle bir şey yaşamasını. Onların gözyaşlarına ben dayanamıyorum zaten. Söyleyecek ne olabilir ki? Evlatlarımıza kavuştuk. Elhamdülillah, Rabbime çok şükür. Onlar bizim evlatlarımız, gözümüzün bebeği. Onların tek bir saçının teline zarar gelmesine, bir gözyaşının akmasına kıyamayız. Onlar bizim çocuklarımız."