Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı: Bakan Yerlikaya’dan açıklama!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde park halindeki bir araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. İddialara göre; terk edilmiş aracın arka koltuğunda koli şeklinde şüpheli bir paket de incelemeye alındı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift taraflı trafiğe kapatıldı.