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Haberler Yaşam Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 23:42 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 23:53

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama!

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Köprüde park edilmiş halde araç nedeniyle ekipler teyakkuza geçerken trafik çift yönlü olarak kapatıldı. İstanbul Valiliği, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" açıklamasını yaptı. Köprüye bomba imha ekipleri sevk edildi, bir yandan da şahsı ikna çalışmalarına başlandı. Tam 1 saat 10 dakika süren panik anları sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, köprüyü kapatan şahsın 1.5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü ve ikna çalışmaları sonucu teslim alındığı bilgisini paylaştı. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.

Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER
Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı: Bakan Yerlikaya’dan açıklama!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde park halindeki bir araç nedeniyle İstanbul Emniyeti alarma geçti. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. İddialara göre; terk edilmiş aracın arka koltuğunda koli şeklinde şüpheli bir paket de incelemeye alındı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı: Bakan Yerlikaya’dan açıklama!

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz.Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı!

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Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı: Bakan Yerlikaya’dan açıklama!

BAKAN YERLİKAYA: ŞAHIS TESLİM ALINDI

Bakan Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı: Bakan Yerlikaya’dan açıklama!

İŞTE ŞAHSIN GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahıs gözaltına alındı.

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı: Bakan Yerlikaya’dan açıklama!

KÖPRÜ YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Aracın çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı.

SON DAKİKA