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Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama!
Giriş Tarihi: 14.06.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
23:53
Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama!
Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Köprüde park edilmiş halde araç nedeniyle ekipler teyakkuza geçerken trafik çift yönlü olarak kapatıldı. İstanbul Valiliği, "Köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendiriyoruz. Emniyetimiz tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurdu" açıklamasını yaptı. Köprüye bomba imha ekipleri sevk edildi, bir yandan da şahsı ikna çalışmalarına başlandı. Tam 1 saat 10 dakika süren panik anları sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, köprüyü kapatan şahsın 1.5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü ve ikna çalışmaları sonucu teslim alındığı bilgisini paylaştı. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.