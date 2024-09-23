SON DAKİKA... 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti polisle çatıştı: Operasyona katılan polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düştü!

BAŞINDAN VURULAN POLİS HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen başından vurularak ağır yaralanan Şeyda Yılmaz, kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis memuru K.H.S. ile annesinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit edip, kendi annesi ile 1 polisi yaralayan şüpheli Yunus Emre Geçti de kısa sürede yaralı olarak yakalandı. Geçti, hakkında "kasten öldürme-kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlatıldı.