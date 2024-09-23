Giriş Tarihi: 23.09.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
09:13
SON DAKİKA... 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti polisle çatıştı: Operasyona katılan polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düştü!
İstanbul Ümraniye'de 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti motosiklet hırsızlığından yakalandıktan sonra polisten kaçtı. Tam 26 suçtan kaydı olan Yunus Emre Geçti kendisini tekrar yakalayan polislerle çatıştı. Operasyonda görevli polislerden birinin silahını alan suç makinesi, ilçe emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti başka bir polis memuru ile annesini de yaraladı. Geçti, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte haberin detayları…