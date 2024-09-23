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Giriş Tarihi: 23.09.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:13

SON DAKİKA... 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti polisle çatıştı: Operasyona katılan polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düştü!

İstanbul Ümraniye'de 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti motosiklet hırsızlığından yakalandıktan sonra polisten kaçtı. Tam 26 suçtan kaydı olan Yunus Emre Geçti kendisini tekrar yakalayan polislerle çatıştı. Operasyonda görevli polislerden birinin silahını alan suç makinesi, ilçe emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti başka bir polis memuru ile annesini de yaraladı. Geçti, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşte haberin detayları…

MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA... 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti polisle çatıştı: Operasyona katılan polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düştü!

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığından yakalandıktan sonra polisten kaçan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, kendisini tekrar yakalayan polislerden birinin silahıyla ilçe emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti.

SON DAKİKA... 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti polisle çatıştı: Operasyona katılan polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düştü!

Bir polis memuru ile annesini de yaralayan Geçti, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay, İstanbul Ümraniye Tatlıkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde Pazar akşamı 23.00 sıralarında meydana geldi. 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalandı. Sonrasında polisten kaçan Geçti, gece saatlerinde Ihlamurkuyu Mahallesi'nde tekrar yakalandı.

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SON DAKİKA... 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti polisle çatıştı: Operasyona katılan polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düştü!

BAŞKA BİR POLİSİN SİLAHINI ALIP POLİSİ ŞEHİT ETTİ

Şüpheli bu sırada polise direndi. Polis ile şüpheli arasında yaşanan arbedede polisin silahını alan Geçti, polis memurlarına ve çevreye ateş açtı. Açılan ateşe polisler de karşılık verdi.

SON DAKİKA... 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti polisle çatıştı: Operasyona katılan polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düştü!

Ancak bu sırada 26 yaşındaki Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şeyda Yılmaz, başından vuruldu. Olayda şüphelinin 43 yaşındaki annesi P.G. ile K.H.S., adlı polis memuru da elinden ve bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA... 19 yaşındaki suç makinesi Yunus Emre Geçti polisle çatıştı: Operasyona katılan polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düştü!

BAŞINDAN VURULAN POLİS HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen başından vurularak ağır yaralanan Şeyda Yılmaz, kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis memuru K.H.S. ile annesinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit edip, kendi annesi ile 1 polisi yaralayan şüpheli Yunus Emre Geçti de kısa sürede yaralı olarak yakalandı. Geçti, hakkında "kasten öldürme-kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlatıldı.

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