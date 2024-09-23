19 yaşındaki suç makinesi, polisle çatıştı! Polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düştü | Video
İstanbul Ümraniye'de 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti motosiklet hırsızlığından yakalandıktan sonra polisten kaçtı. Tam 26 suçtan kaydı olan Yunus Emre Geçti kendisini tekrar yakalayan polislerle çatıştı. Operasyonda görevli polislerden birinin silahını alan suç makinesi, ilçe emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti başka bir polis memuru ile annesini de yaraladı. Geçti, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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