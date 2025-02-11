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SON DAKİKA | Hissedilen sıcaklık -5 derece! İstanbul buz kesti: Kuvvetli kar yağışı için bu saatlere dikkat!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
10:14
SON DAKİKA | Hissedilen sıcaklık -5 derece! İstanbul buz kesti: Kuvvetli kar yağışı için bu saatlere dikkat!
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçülse de hissedilen sıcaklığın -5 derece olduğu kaydedildi. Yağışların bu akşam saatlerinde etkisini artırması ve yarın da devam etmesi bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...