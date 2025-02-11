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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Hissedilen sıcaklık -5 derece! İstanbul buz kesti: Kuvvetli kar yağışı için bu saatlere dikkat!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 10:14

SON DAKİKA | Hissedilen sıcaklık -5 derece! İstanbul buz kesti: Kuvvetli kar yağışı için bu saatlere dikkat!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçülse de hissedilen sıcaklığın -5 derece olduğu kaydedildi. Yağışların bu akşam saatlerinde etkisini artırması ve yarın da devam etmesi bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | Hissedilen sıcaklık -5 derece! İstanbul buz kesti: Kuvvetli kar yağışı için bu saatlere dikkat!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul genelinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

SON DAKİKA | Hissedilen sıcaklık -5 derece! İstanbul buz kesti: Kuvvetli kar yağışı için bu saatlere dikkat!

HİSSEDİLEN SICAKLIK -5 DERECE

Sibirya soğuklarının etkisiyle birlikte sıcaklıklar 2 derece olarak ölçülse de hissedilen sıcaklığın -5 derece olduğu kaydedildi.

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SON DAKİKA | Hissedilen sıcaklık -5 derece! İstanbul buz kesti: Kuvvetli kar yağışı için bu saatlere dikkat!

KAR YAĞIŞI KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLDU

Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

SON DAKİKA | Hissedilen sıcaklık -5 derece! İstanbul buz kesti: Kuvvetli kar yağışı için bu saatlere dikkat!

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Sultangazi'de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

SON DAKİKA | Hissedilen sıcaklık -5 derece! İstanbul buz kesti: Kuvvetli kar yağışı için bu saatlere dikkat!

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

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