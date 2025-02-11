İstanbul’da yollar beyaza büründü, araçlar yollarda kaldı | Video
İstanbul’da beyaza bürünen yollarda araçlar ilerlemekte güç çekti. Bazı araçlar kayarken, yolda kalan otomobilleri de vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. Bir motosiklet ise devrildi.
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