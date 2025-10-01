Haberler
Son dakika | 27 yaşındaki Akın Can'ı silahla vurarak öldürmüştü: Katilin görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 01.10.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:06
Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde işe giderken öldürülen 27 yaşındaki Akın Can Haberveren'in katil zanlısının motosikletle kapının önünde beklediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının kafasındaki kaskla motosikletinin yanında etrafı izlediği görüldü.