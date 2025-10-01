Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Son dakika | 27 yaşındaki Akın Can'ı silahla vurarak öldürmüştü: Katilin görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 01.10.2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:06

Son dakika | 27 yaşındaki Akın Can'ı silahla vurarak öldürmüştü: Katilin görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde işe giderken öldürülen 27 yaşındaki Akın Can Haberveren'in katil zanlısının motosikletle kapının önünde beklediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının kafasındaki kaskla motosikletinin yanında etrafı izlediği görüldü.

Son dakika haberi! Olay, dün sabah Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde yaşanmıştı.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve bir dönem de amatör liglerde futbol oynadığı öğrenilen Akın Can Haberveren (27), işe gitmek istediği esnada kapısının önünde kendisini bekleyen motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğramış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısının motosikletle evin önünde beklediği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde katil zanlısının kafasındaki kaskla motosikletinin yanında etrafı izlediği görüldü.

