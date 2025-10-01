Video Yaşam 27 yaşındaki gencin katil zanlısı kapı önünde böyle beklemiş | Video
01.10.2025 | 09:06

Beylikdüzü'nde işe giderken öldürülen 27 yaşındaki gencin katil zanlısının motosikletle kapının önünde beklediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün sabah Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde yaşanmıştı. Bir fabrikada işçi olarak çalışan ve bir dönem de amatör liglerde futbol oynadığı öğrenilen Akın Can Haberveren (27), işe gitmek istediği esnada kapısının önünde kendisini bekleyen motosikletli şahsın silahlı saldırısına uğramış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Katil zanlısının motosikletle evin önünde beklediği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının kafasındaki kaskla motosikletinin yanında etrafı izlediği görüldü.
