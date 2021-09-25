Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Alaçatı'da bar kavgasında öldürülmüştü! Eski eşinin Instagram paylaşımı yürek dağladı
Giriş Tarihi: 25.09.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 09:38

Son dakika: Alaçatı'da bar kavgasında öldürülmüştü! Eski eşinin Instagram paylaşımı yürek dağladı

Son dakika haberi: İzmir Alaçatı'da bar kavgasına karışan Alpay Kalyon, bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anında yanında olan eski eşi Sırma Akman'ın Instagram paylaşımı yürek dağladı...

SABAH İNTERNET
Son dakika: Alaçatı’da bar kavgasında öldürülmüştü! Eski eşinin Instagram paylaşımı yürek dağladı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Son dakika: Alaçatı’da bar kavgasında öldürülmüştü! Eski eşinin Instagram paylaşımı yürek dağladı

İzmir'de Alpay Kalyon Alaçatı'da öldürülmüştü! Cinayete şahit olan eski eşi Sırma Akman Instagram hesabından paylaştı. İşte son ayrıntılar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Alaçatı’da bar kavgasında öldürülmüştü! Eski eşinin Instagram paylaşımı yürek dağladı

Olay, 21 Eylül Cumartesi gecesi saat 00.40 sıralarında Alaçatı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan bir gece kulübünün önünde meydana geldi.

Son dakika: Alaçatı’da bar kavgasında öldürülmüştü! Eski eşinin Instagram paylaşımı yürek dağladı

Pasta cila, seramik kaplama işiyle uğraşan bir kız çocuğu babası Alpay Kalyon (33) eski eşi Sırma Akman ve iki arkadaşı ile birlikte gittiği gece kulübünden çıkışta bir kadının darp edildiğini gördü.

Son dakika: Alaçatı’da bar kavgasında öldürülmüştü! Eski eşinin Instagram paylaşımı yürek dağladı

Kalyon yanındaki arkadaşı Yiğit Lavaşçı ile olaya müdahale etti. Kadını darp eden kişi ile Kalyon ve arkadaşı arasında kavga çıktı. Bunu gören yan mekandaki valeler ve çalışanlar da 'Mekanın önünde kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu.

SON DAKİKA