ZİRVEDEN YÜZDE 25 DÜŞÜŞ YAŞADI

Ons altın, 23 Şubat 2026'da ulaştığı 5 bin 278 dolarlık tüm zamanların zirvesinden 30 Ekim itibarıyla 3 bin 950 dolara geriledi. Böylece sekiz ayı aşkın sürede ons başına 1.323 dolar değer kaybeden altındaki düşüş oranı yüzde 25.1 oldu.

Uluslararası piyasalarda yaşanan bu sert geri çekilme, Türkiye'de gram altının seyrini de etkilerken dolar/TL kurundaki değişim, iç piyasadaki fiyatların ons altından farklı hareket etmesine neden oldu.