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SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor
Giriş Tarihi: 31.10.2026 07:33
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:35
SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor
Son dakika haberi: Küresel piyasalarda altın fiyatları kritik 4 bin dolar sınırının altına gerilerken yatırımcılar üst üste ikinci ayı da kayıpla kapatıyor. ABD'de enflasyonun yüzde 3.6'ya yükselmesi, güçlü büyüme verileri ve petrol fiyatlarındaki artış, ons altını 3 bin 950 dolara kadar geriletti. İşte detaylar!