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Haberler Galeri Yaşam SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor
Giriş Tarihi: 31.10.2026 07:33 Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 07:35

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Son dakika haberi: Küresel piyasalarda altın fiyatları kritik 4 bin dolar sınırının altına gerilerken yatırımcılar üst üste ikinci ayı da kayıpla kapatıyor. ABD'de enflasyonun yüzde 3.6'ya yükselmesi, güçlü büyüme verileri ve petrol fiyatlarındaki artış, ons altını 3 bin 950 dolara kadar geriletti. İşte detaylar!

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SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Son dakika haberi... Küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altında satış baskısı derinleşiyor. ABD ekonomisinden gelen güçlü büyüme ve yüksek enflasyon verileri, yatırımcıların faiz beklentilerini değiştirirken ons altın psikolojik eşik olarak kabul edilen 4 bin doların altına geriledi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Ekim ayının son işlem gününde yüzde 1'e yaklaşan değer kaybıyla 3 bin 950 dolar seviyelerine kadar inen altın, eylül ayının ardından ekim ayını da düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Altın fiyatları eylül ayında yüzde 6.45 gerileyerek 4 bin 161 dolardan kapanmıştı.

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SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Böylece değerli metal, iki ay üst üste gerileyerek yatırımcıların son dönemde alıştığı yükseliş eğiliminden uzaklaştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

ZİRVEDEN YÜZDE 25 DÜŞÜŞ YAŞADI

Ons altın, 23 Şubat 2026'da ulaştığı 5 bin 278 dolarlık tüm zamanların zirvesinden 30 Ekim itibarıyla 3 bin 950 dolara geriledi. Böylece sekiz ayı aşkın sürede ons başına 1.323 dolar değer kaybeden altındaki düşüş oranı yüzde 25.1 oldu.

Uluslararası piyasalarda yaşanan bu sert geri çekilme, Türkiye'de gram altının seyrini de etkilerken dolar/TL kurundaki değişim, iç piyasadaki fiyatların ons altından farklı hareket etmesine neden oldu.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Türkiye'de ise gram altının satış fiyatı, 23 Şubat'ta 7 bin 250 lira seviyesindeyken dün 6 bin 400 liraya geriledi. Böylece gram altın 853 lira değer kaybederek yüzde 11.8 düştü.

Altındaki düşüşün temel nedenlerinden biri ABD'de açıklanan eylül ayı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi oldu.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında yakından takip ettiği enflasyonu aylık yüzde 0.5, yıllık yüzde 3.6 arttı. Ağustos ayında yüzde 3.4 olan yıllık enflasyonun yeniden hızlanması, fiyat baskılarının henüz kontrol altına alınamadığını gösterdi. Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırım cazibesini zayıflattı.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

ABD EKONOMİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Altın üzerindeki baskıyı artıran bir diğer gelişme ABD ekonomisinin güçlü büyüme performansı oldu. Ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış yüzde 3.4 büyüyerek yüzde 3.2 seviyesindeki piyasa beklentisini geride bıraktı. İkinci çeyrekte yüzde 2.2 olan büyümenin hızlanmasında tüketici harcamaları ve yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlar etkili oldu.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Güçlü ekonomik faaliyet, Fed'in enflasyonla mücadele amacıyla para politikasını sıkılaştırmak için daha fazla hareket alanına sahip olduğu yönündeki değerlendirmeleri destekledi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Piyasalarda oluşan yeni beklentiler, altın fiyatlarının yükselmesini zorlaştırırken yatırımcıların dolar, tahvil ve diğer finansal varlıklar arasındaki portföy dağılımını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Normal koşullarda jeopolitik krizler ve finansal piyasalardaki belirsizlikler altına talebi artırıyor. Ancak Ortadoğu'daki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve petrol fiyatlarının yükselmesi bu kez farklı bir fiyatlama ortaya çıkardı.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Enerji fiyatlarındaki artışın küresel enflasyonu beslemesi, merkez bankalarının faizleri yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirdi. Böylece jeopolitik risklerin altına sağladığı güvenli liman desteği, yüksek faiz beklentisinin yarattığı baskıyı karşılamakta yetersiz kaldı.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

PETROL AKIYOR AMA FİYATLAR DÜŞMÜYOR

Ortadoğu'dan petrol sevkiyatının savaş öncesindeki seviyeleri aşmasına rağmen Brent petrolün varil fiyatı 117 doları gördü. Petrol fiyatları savaş öncesine göre yüzde 60'tan fazla yükselmiş oldu. Küresel petrol piyasasında arz miktarından çok yeni çatışma ihtimali, azalan stoklar ve yükselen taşıma maliyetleri fiyatları belirliyor.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Ortadoğu'daki savaşın enerji piyasalarında yarattığı belirsizlik devam ederken petrol fiyatlarında dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Enerji piyasası veri şirketi Kpler'in verilerine göre 18 Ekim'de sona eren haftada Körfez ülkelerinden yapılan günlük ham petrol ihracatı ortalama 24.6 milyon varile ulaştı.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Bu miktar savaş öncesindeki ortalamanın üzerinde bulunuyor. Ancak ihracatın toparlanması fiyatların düşmesini sağlamadı. Uzmanlar, gelecekte yaşanabilecek arz kesintilerinin fiyatladığına dikkat çekiyor.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

GÖZLER 3 BİN 900 DOLARDA

Teknik analizlerde 4 bin dolar seviyesinin altına inilmesi, kısa vadeli satış baskısının devam edebileceği yönündeki değerlendirmeleri artırdı. Piyasa analizlerinde 3 bin 980 dolar ilk önemli destek bölgesi olarak öne çıkarken bu seviyenin altında 3 bin 940 ve 3 bin 900 dolar senaryoları gündeme geliyor.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 080 dolar önemli direnç seviyelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Analistler, altının yeniden güçlü bir yükseliş eğilimine girebilmesi için enflasyon beklentilerinde gerileme veya Fed'in para politikasına ilişkin daha ılımlı sinyaller görülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

GÜMÜŞ VE PLATİN DE GERİLEDİ

Satış baskısı yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 1,7 düşüşle 51,29 dolara, platin yüzde 1,8 gerileyerek 1.460,79 dolara indi.

SON DAKİKA | Altın fiyatları kritik seviyenin de altında! Altında satış baskısı derinleşiyor

Paladyum da yüzde 1,7 değer kaybederek 989,46 dolar seviyesine geriledi. Değerli metallerdeki eş zamanlı düşüş, yatırımcıların yalnızca altına özgü riskleri değil, küresel faiz ve likidite koşullarını da fiyatladığını ortaya koydu.

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