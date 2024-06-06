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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ankara yağışlara teslim! Cadde ve sokaklar taştı trafik durdu
Giriş Tarihi: 06.06.2024 23:14 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 23:19

SON DAKİKA: Ankara yağışlara teslim! Cadde ve sokaklar taştı trafik durdu

Son dakika haberi... Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksama yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olmasının beklendiğini duyurmuştu. Ankara'da yoğun yağış sonrası bu görüntüler meydana geldi...

SON DAKİKA: Ankara yağışlara teslim! Cadde ve sokaklar taştı trafik durdu

Başkentte sağanağa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

SON DAKİKA: Ankara yağışlara teslim! Cadde ve sokaklar taştı trafik durdu

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte yer yer aksama yaşandığı görüldü.

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SON DAKİKA: Ankara yağışlara teslim! Cadde ve sokaklar taştı trafik durdu

Trafiğin yoğun olduğu bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları yaşandı.

SON DAKİKA: Ankara yağışlara teslim! Cadde ve sokaklar taştı trafik durdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıldırım düşmesi nedeniyle kentin batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığını, yağışın olumsuz etkilerine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi.

SON DAKİKA: Ankara yağışlara teslim! Cadde ve sokaklar taştı trafik durdu

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması, 2 saatlik periyotta etkili olmasının beklendiğini duyurmuştu.

SON DAKİKA