Video Haber Ankara'da reklam panosu devrildi: 1 ölü!
Ankara'da reklam panosu devrildi: 1 ölü!

Ankara'da reklam panosu devrildi: 1 ölü!

07.06.2024 | 00:06

Ankara'da reklam panosu devrildi: 1 ölü! Detaylar A Haber'de!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da reklam panosu devrildi: 1 ölü! 03:43
Ankara'da reklam panosu devrildi: 1 ölü! 07.06.2024 | 00:06
Cemal Reşit Rey’de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı! 00:45
Cemal Reşit Rey'de dev ekran öğrencilerin üzerine devrildi: 6 yaralı! 06.06.2024 | 23:46
SON DAKİKA: Ankara yağışlara teslim! Cadde ve sokaklar taştı trafik durdu 03:03
SON DAKİKA: Ankara yağışlara teslim! Cadde ve sokaklar taştı trafik durdu 06.06.2024 | 23:34
Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı 00:49
Ankara’da şimşekler geceyi aydınlattı 06.06.2024 | 23:14
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi 00:43
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda dev ekran insanların üzerine devrildi 06.06.2024 | 23:13
Son dakika! Başkan Erdoğan: Özbekistan’la ticari hedef 5 milyar dolar 22:43
Son dakika! Başkan Erdoğan: Özbekistan'la ticari hedef 5 milyar dolar 06.06.2024 | 20:45
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü | Video 00:44
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü | Video 06.06.2024 | 15:46
Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Festivali’nde SABAH TV’ye konuştu | Video 01:15
Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Festivali'nde SABAH TV'ye konuştu | Video 06.06.2024 | 14:47
Hulusi Akar, mikrofon polemiğine son noktayı koydu | Video 18:10
Hulusi Akar, mikrofon polemiğine son noktayı koydu | Video 06.06.2024 | 12:59
Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Kültür Festivali’nin açılışında konuştu | Video 07:19
Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Kültür Festivali'nin açılışında konuştu | Video 06.06.2024 | 12:58
Türkiye’nin kararlı duruşu sonuç verdi! PKK geri adım attı | Video 03:15
Türkiye’nin kararlı duruşu sonuç verdi! PKK geri adım attı | Video 06.06.2024 | 12:09
CHP’li Başkan’dan torpil itirafı! Başka birini bulamadım! | Video 00:31
CHP'li Başkan'dan torpil itirafı! "Başka birini bulamadım!" | Video 06.06.2024 | 11:16
17 ilde FETÖ’ye Kıskaç! 72 şüpheli yakalandı | Video 00:21
17 ilde FETÖ’ye "Kıskaç!" 72 şüpheli yakalandı | Video 06.06.2024 | 08:51
ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi | Video 00:54
ANKA III, HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi | Video 06.06.2024 | 08:51
Bakan Yerlikaya: “17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-19’ operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı” | Video 00:21
Bakan Yerlikaya: “17 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen ‘Kıskaç-19’ operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı” | Video 06.06.2024 | 08:50
Şanlıurfa’da başıboş köpekler saldırmıştı! Köpekler kuduz çıktı… 00:42
Şanlıurfa’da başıboş köpekler saldırmıştı! Köpekler kuduz çıktı… 06.06.2024 | 00:42
Sakarya’da başörtülü kadınlara alçak saldırı! Hakaretler yağdıran ahlaksız kadın gözaltında 01:03
Sakarya'da başörtülü kadınlara alçak saldırı! Hakaretler yağdıran ahlaksız kadın gözaltında 05.06.2024 | 23:39
Çorum’da okul müdürü, öğrenci velisi tarafından darp edildi! 00:20
Çorum’da okul müdürü, öğrenci velisi tarafından darp edildi! 05.06.2024 | 21:27
TBB’de kayyum provokasyonu yapan DEM’li Ahmet Türk’e sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz 00:40
TBB'de "kayyum" provokasyonu yapan DEM'li Ahmet Türk'e sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz 05.06.2024 | 20:53
Gebze’de korkutan yangın! Park halindeki otobüsler yandı 00:18
Gebze'de korkutan yangın! Park halindeki otobüsler yandı 05.06.2024 | 20:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA