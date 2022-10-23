Son dakika | Antalya’da elektrikli scooter kazası: Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balçı can verdi!

Son dakika: Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda meydana gelen kazada yolun karşısına Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı scooter yolun karşına geçtiği sırada otomobil çarptı. ANTALYA'DA ÇOK ACI OLAY... HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mahmut Yağız Balçı'yı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ambulans ile en yakındaki iki ayrı özel hastaneye kaldırıldı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. İki lise öğrencisi de kurtarılamadı. Antalya'da scooter faciası: Liseli iki genç hayatını kaybetti | Video Biricik evlatlarının hayatlarını kaybettiğini öğrenen Balcı ve Kayahan aileleri gözyaşlarına boğuldu. ORTAKOUL ARKADAŞI Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı'nın lise son sınıf öğrencisi olduğu ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan'ı evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanın ardından polis ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Balcı ve Kayahan'ın Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. AİLELERİ VE ARKADAŞLARI YIKILDI! Otomobilin skutere çarpması sonucu hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı ve Ada Kayahan'ın cenazelerini teslim almaya aileleri ve arkadaşları geldi. Balcı ve Kayahan'ın yakınları Antalya Adli Tıp Kurumu morgu önünde uzun süre gözyaşı döktü. Cenazelerin araca yüklendiği sırada Mahmut Yağız'ın annesi Ela Balcı, güçlükle ayakta durabildi. Kayahan'ın cenazesi defnedilmek üzere Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'ne, Balcı'nın cenazesi ise Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.