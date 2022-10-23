Son dakika | Antalya’da elektrikli scooter kazası: Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balçı can verdi!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mahmut Yağız Balçı'yı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ambulans ile en yakındaki iki ayrı özel hastaneye kaldırıldı.