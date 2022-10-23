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Haberler Yaşam Son dakika | Antalya’da elektrikli scooter kazası: Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balçı can verdi!
Giriş Tarihi: 23.10.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 13:21

Son dakika | Antalya’da elektrikli scooter kazası: Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balçı can verdi!

Son dakika: Antalya'nın otomobil ile scooter çarpışması sonucu lise son sınıf öğrencisi Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan (18) hayatlarını kaybetti. İşte son dakika haberinin detayları…

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika | Antalya’da elektrikli scooter kazası: Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balçı can verdi!

Son dakika: Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı'nda meydana gelen kazada yolun karşısına Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı scooter yolun karşına geçtiği sırada otomobil çarptı.

Son dakika | Antalya’da elektrikli scooter kazası: Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balçı can verdi!

ANTALYA'DA ÇOK ACI OLAY...

Korkunç kazada scooterda bulunan iki lise öğrencisi çarpmanın etkisiyle fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Son dakika | Antalya’da elektrikli scooter kazası: Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balçı can verdi!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mahmut Yağız Balçı'yı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ambulans ile en yakındaki iki ayrı özel hastaneye kaldırıldı.

Son dakika | Antalya’da elektrikli scooter kazası: Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balçı can verdi!

Ancak çabalar sonuçsuz kaldı. İki lise öğrencisi de kurtarılamadı.

Antalya'da scooter faciası: Liseli iki genç hayatını kaybetti | Video

Son dakika | Antalya’da elektrikli scooter kazası: Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balçı can verdi!

Biricik evlatlarının hayatlarını kaybettiğini öğrenen Balcı ve Kayahan aileleri gözyaşlarına boğuldu.

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