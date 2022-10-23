Video Yaşam Antalya'da scooter faciası: Liseli iki genç hayatını kaybetti | Video
Antalya'da scooter faciası: Liseli iki genç hayatını kaybetti | Video

Antalya'da scooter faciası: Liseli iki genç hayatını kaybetti | Video

23.10.2022 | 12:34

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Antalya’da scooter ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada scooter üzerinde bulunan lise öğrencisi iki genç hayatını kaybetti. İki lise öğrencisinin üniversite sınavına hazırlanmak için dershaneye gittikleri ve ders bitimde yemek yedikten sonra eve giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Kaza, gece sıralarında Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı scootera yolun karşına geçtiği sırada C.G. kontrolünde bulunan 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Korkunç kazada scooterda bulunan iki lise öğrencisi çarpmanın etkisiyle fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE CAN VERDİLER
İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Mahmut Yağız Balçı'yı ve arkadaşı Ada Kayahan'ı ambulans ile en yakındaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen iki lise öğrencisi kurtarılamadı.

ARKADAŞINI EVİNE BIRAKMAYA GİDİYORMUŞ
Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı'nın lise son sınıf öğrencisi olduğu ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı'nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanı ardından otomobil sürücüsünün gözaltına alındı. İki gencin cenazeleri ise hastanedeki işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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