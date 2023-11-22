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SON DAKİKA: Banu Parlak'a gözaltı şoku! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti
Giriş Tarihi: 22.11.2023 22:05
Güncelleme Tarihi: 22.11.2023
23:00
Son dakika... Sosyal Medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak gözaltına alındı. Gelen bilgiye göre Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı silahlı paylaşımlar üzerine gözaltına alındı. Parlak'ın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet Glock Gen marka ruhsatsız silah ve 9 adet 9X19 mm mermi ele geçirildi. Banu Parlak Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla da gündeme gelmişti. İşte son dakika haberinin detayları...