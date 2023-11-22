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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Banu Parlak'a gözaltı şoku! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti
Giriş Tarihi: 22.11.2023 22:05 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 23:00

SON DAKİKA: Banu Parlak'a gözaltı şoku! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

Son dakika... Sosyal Medya fenomeni ve şarkıcı Banu Parlak gözaltına alındı. Gelen bilgiye göre Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı silahlı paylaşımlar üzerine gözaltına alındı. Parlak'ın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet Glock Gen marka ruhsatsız silah ve 9 adet 9X19 mm mermi ele geçirildi. Banu Parlak Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla da gündeme gelmişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA: Banu Parlak’a gözaltı şoku! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

SON DAKİKA: BANU PARLAK GÖZALTINDA!

Sosyal Medya fenomeni Banu Parlak sosyal medya üzerinden yaptığı silahlı paylaşımlar üzerine gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Banu Parlak’a gözaltı şoku! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

Parlak'ın ikametinde yapılan aramalarda 1 adet Glock Gen marka ruhsatsız silah ve 9 adet 9X19 mm mermi ele geçirildi.

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SON DAKİKA: Banu Parlak’a gözaltı şoku! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

Banu Parlak hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı silahlı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Banu Parlak gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Banu Parlak’a gözaltı şoku! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

Şahsın Beylikdüzü Marmara Mahallesi Yurt Caddesi üzerinde bulunan evinde yapılan aramada ise 1 adet Glock Gen 5 marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 9 adet 9x19mm mermi ele geçirildi. Banu Parlak'ın emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Banu Parlak gözaltına alındı! Polis evinde ruhsatsız silah buldu

SON DAKİKA: Banu Parlak’a gözaltı şoku! Dilan Polat ve Engin Polat davasıyla gündeme gelmişti

Banu Parlak, husumetli olduğu Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması sonrası durumu alay konusu eden bir video ile gündeme gelmişti. Parlak geçtiğimiz günlerde de bir kooperatifle ilgili usulsüzlük nedeniyle gözaltına alınmıştı.

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