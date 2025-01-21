SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yangın faciası! Bakan Yerlikaya ölü sayısını açıkladı

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BAKAN ERSOY: YANGIN YETERLİLİK BELGESİNİ İTFAİYE VERMİŞTİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise otelde yangın merdiveni olmadığı yönündeki iddialarla ilgili, otelde 2 tane yangın merdiveninin olduğunu ifade ederek, "Otelin 2021 yılı ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimlerinde, bu denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve yangın ruhsatları talep edilmiş. Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bu yetki itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Tarafımıza olumsuz bir bildirim bulunmamıştı yeterlilikle ilgili. Soruşturma süreci devam ediyor. Otelde 2 tane yangın merdiveni var" ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN: 4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ben de aziz milletimize başsağlığı dilemek istiyorum. Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz, 66 vatandaşımızı kaybettik. İş sağlığı güvenliği olarak buradayız. Bakanlık olarak buradayız. 4 başmüfettiş görevlendirdik. Üzüntümüz çok, acı. Başımız sağ olsun" dedi.