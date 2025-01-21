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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yangın faciası! Bakan Yerlikaya ölü sayısını açıkladı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 19:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 19:42

SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yangın faciası! Bakan Yerlikaya ölü sayısını açıkladı

Son dakika haberi... Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal otelde çıkan yangın faciaya neden oldu. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelin restoran kısmında çıkan yangın bir anda tüm alanı kapladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kerim CENGİL
SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yangın faciası! Bakan Yerlikaya ölü sayısını açıkladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili yaptığı açıklamada, 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yangın faciası! Bakan Yerlikaya ölü sayısını açıkladı

18:50

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS

Başkan Erdoğan, Bolu'da 66 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

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SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yangın faciası! Bakan Yerlikaya ölü sayısını açıkladı

17:55

PUTİN'DEN TAZİYE MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Erdoğan'a Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle telgraf gönderdi.

Putin, telgrafta "Bolu'daki kayak merkezinde meydana gelen yangının yol açtığı trajik sonuçlar nedeniyle başsağlığı dileklerimi kabul edin. Ölenlerin ailesi ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yangın faciası! Bakan Yerlikaya ölü sayısını açıkladı

16:20

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, işletme sahibinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. 6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir. Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum.

SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yangın faciası! Bakan Yerlikaya ölü sayısını açıkladı

16:01

BAKAN ERSOY: YANGIN YETERLİLİK BELGESİNİ İTFAİYE VERMİŞTİR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise otelde yangın merdiveni olmadığı yönündeki iddialarla ilgili, otelde 2 tane yangın merdiveninin olduğunu ifade ederek, "Otelin 2021 yılı ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimlerinde, bu denetimlerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ve yangın ruhsatları talep edilmiş. Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bu yetki itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Tarafımıza olumsuz bir bildirim bulunmamıştı yeterlilikle ilgili. Soruşturma süreci devam ediyor. Otelde 2 tane yangın merdiveni var" ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN: 4 BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ben de aziz milletimize başsağlığı dilemek istiyorum. Çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz, 66 vatandaşımızı kaybettik. İş sağlığı güvenliği olarak buradayız. Bakanlık olarak buradayız. 4 başmüfettiş görevlendirdik. Üzüntümüz çok, acı. Başımız sağ olsun" dedi.

SON DAKİKA