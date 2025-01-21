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SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yangın faciası! Bakan Yerlikaya ölü sayısını açıkladı
Giriş Tarihi: 21.01.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
19:42
SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yangın faciası! Bakan Yerlikaya ölü sayısını açıkladı
Son dakika haberi... Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal otelde çıkan yangın faciaya neden oldu. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelin restoran kısmında çıkan yangın bir anda tüm alanı kapladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.