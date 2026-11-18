Haberler
Galeri
Yaşam
SON DAKİKA… Cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Enes Çarşanba dosyasında flaş gelişme: Kilit isim itiraf etti!
Giriş Tarihi: 18.11.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 12:33
SON DAKİKA… Cesedi evinin çatı katında bulunmuştu! Enes Çarşanba dosyasında flaş gelişme: Kilit isim itiraf etti!
SON DAKİKA… Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 Kasım'da kaybolan 30 yaşındaki iki çocuk babası Atakan Enes Çarşanba'dan 11 gün sonra acı haber geldi. Kayıp gencin cansız bedeni, yaşadığı binanın çatı katında bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme gelen olayla ilgili gözaltına alınan 4 arkadaşı adliyeye sevk edilmişti. Soruşturmada dikkat çeken itiraf geldi. Şüphelilerden biri tutuklanırken 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.