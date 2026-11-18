"1.000 TL VERDİ" DEMİŞTİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Yiğit Can Kalaycıoğlu'nun ifadeleri oldu. Daha önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefonla bağlanan şüpheli, Atakan Enes Çarşanba'nın kaybolduğu gün kendisine 1.000 TL verdiğini öne sürmüştü.

Ancak emniyette verdiği ifadede önceki anlatımını değiştiren Yiğit Can, Atakan'a para değil, yasaklı madde verdiğini itiraf etti. Uyuşturucu kullanma ve ticareti suçlamaları kapsamında tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.