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SON DAKİKA: Deprem gecesi baba oldu! 261. saatte kurtarılan Mustafa eşi ve kızına kavuştu
Giriş Tarihi: 17.02.2023 18:26
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
18:32
SON DAKİKA: Deprem gecesi baba oldu! 261. saatte kurtarılan Mustafa eşi ve kızına kavuştu
Son dakika... Kahramanmaraş depreminin vurduğu Hatay'da eşinin doğum yaptığı özel bir hastanede depreme yakalanan 34 yaşındaki Mustafa Avcı, yıkılan zemin katta enkaz altında kaldı. 261 saat sonra sağ çıkarılan 34 yaşındaki Mustafa Avcı, tedavi için getirildiği Mersin Şehir Hastanesinde eşi ve bebeğine kavuştu. İşte mucize kurtuluş hikayesinin detayları...