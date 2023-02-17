SON DAKİKA: Deprem gecesi baba oldu!  261. saatte kurtarılan Mustafa eşi ve kızına kavuştu

EŞİ VE BEBEĞİNE KAVUŞTU

Eşinin odasında yıkılma olmadığı için eşi ve bebeği yaralanmayan 34 yaşındaki Mustafa Avcı, 261 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Avcı, tedavi için getirildiği Mersin Şehir Hastanesinde eşi ve bebeğine kavuştu.