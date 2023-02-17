Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA: Deprem gecesi baba oldu!  261. saatte kurtarılan Mustafa eşi ve kızına kavuştu
Giriş Tarihi: 17.02.2023 18:26 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 18:32

SON DAKİKA: Deprem gecesi baba oldu!  261. saatte kurtarılan Mustafa eşi ve kızına kavuştu

Son dakika... Kahramanmaraş depreminin vurduğu Hatay'da eşinin doğum yaptığı özel bir hastanede depreme yakalanan 34 yaşındaki Mustafa Avcı, yıkılan zemin katta enkaz altında kaldı. 261 saat sonra sağ çıkarılan 34 yaşındaki Mustafa Avcı, tedavi için getirildiği Mersin Şehir Hastanesinde eşi ve bebeğine kavuştu. İşte mucize kurtuluş hikayesinin detayları...

Bekir COŞKUN
SON DAKİKA: Deprem gecesi baba oldu!  261. saatte kurtarılan Mustafa eşi ve kızına kavuştu

Hatay'da özel bir hastanede doğum yapan eşinin odasından kantine gitmek için ayrılan 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depreme zemin katta yakalanarak enkaz altında kaldı.

SON DAKİKA: Deprem gecesi baba oldu!  261. saatte kurtarılan Mustafa eşi ve kızına kavuştu

EŞİ VE BEBEĞİNE KAVUŞTU

Eşinin odasında yıkılma olmadığı için eşi ve bebeği yaralanmayan 34 yaşındaki Mustafa Avcı, 261 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Avcı, tedavi için getirildiği Mersin Şehir Hastanesinde eşi ve bebeğine kavuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Deprem gecesi baba oldu!  261. saatte kurtarılan Mustafa eşi ve kızına kavuştu

Hatay'da doğum için gittiği hastanede 5 Şubat gecesi kızı Almila'yı dünyaya getiren 28 yaşındaki Bilge Avcı, depremin ilk anlarında bulunduğu odanın hasar görmemesi neticesinde binadan yardım ile çıktı.

SON DAKİKA: Deprem gecesi baba oldu!  261. saatte kurtarılan Mustafa eşi ve kızına kavuştu

'BİRAZ HAVA ALACAĞIM' DEDİ ENKAZDA KALDI

'Biraz hava alacağım' diyerek kantine giden eşi Mustafa Avcı ise zemin katta enkaz altında kaldı.

SON DAKİKA: Deprem gecesi baba oldu!  261. saatte kurtarılan Mustafa eşi ve kızına kavuştu

Depremin 261'inci saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan 34 yaşındaki Mustafa Avcı, ilk tedavisinin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

SON DAKİKA