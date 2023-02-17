Video Haber Bakan Koca, 261’inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa’nın telefon görüşmesi anını paylaştı | Video
Bakan Koca, 261’inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa’nın telefon görüşmesi anını paylaştı | Video

Bakan Koca, 261’inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa’nın telefon görüşmesi anını paylaştı | Video

17.02.2023 | 08:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da bir özel hastanenin enkazından depremin 261’inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı’nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bakan Koca, Twitter hesabından Hatay'da bir özel hastanenin enkazından depremin 261'inci saatinde çıkarılan Mustafa Avcı'nın yakını ile telefon görüşmesi yaptığı anın görüntüsünü paylaştı. Koca paylaşımında, "Hatay'da enkaz altından 261'inci saatte, bu gece kurtarılan Mustafa, tıbbi müdahalenin ardından ilk olarak, telefon numarasını hatırladığı bir yakınını aradı. Kardeşimiz Mustafa'yı bu kadar iyi görmekten çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi | Video 05:08
3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi | Video 17.02.2023 | 08:38
Bakan Koca, 261’inci saatte enkazdan kurtarılan mustafa’nın görüntülerini paylaştı | Video 00:53
Bakan Koca, 261'inci saatte enkazdan kurtarılan mustafa'nın görüntülerini paylaştı | Video 17.02.2023 | 08:38
Bakan Koca, 261’inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa’nın telefon görüşmesi anını paylaştı | Video 00:53
Bakan Koca, 261’inci saatte enkazdan çıkarılan Mustafa’nın telefon görüşmesi anını paylaştı | Video 17.02.2023 | 08:13
Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler | Video 02:23
Depremde 3 çocuğunu kaybeden acılı babadan ders niteliğinde sözler | Video 16.02.2023 | 20:55
248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: İyiyim, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım | Video 09:24
248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: "İyiyim, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım" | Video 16.02.2023 | 16:52
Hasar tespiti nasıl yapılıyor? Her çatlak, ağır hasar anlamına mı gelir? İl il hasar tablosu açıklandı! | Video 10:24
Hasar tespiti nasıl yapılıyor? Her çatlak, ağır hasar anlamına mı gelir? İl il hasar tablosu açıklandı! | Video 16.02.2023 | 16:54
’Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyası’nda rekor kırıldı! Turkuvaz Medya’daki geceye katılan ünlüler duygularını paylaştı | Video 09:17
'Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyası'nda rekor kırıldı! Turkuvaz Medya'daki geceye katılan ünlüler duygularını paylaştı | Video 16.02.2023 | 15:38
Oyun çadırına giren depremzede çocukların mutlulukları kameraya yansıdı | Video 00:45
Oyun çadırına giren depremzede çocukların mutlulukları kameraya yansıdı | Video 16.02.2023 | 15:30
Depremden sağ kurtulan Sevgi Çakmak: Şiddetli deprem bizi yataktan attı | Video 03:13
Depremden sağ kurtulan Sevgi Çakmak: "Şiddetli deprem bizi yataktan attı" | Video 16.02.2023 | 14:45
Çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla top oynadı | Video 00:33
Çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla top oynadı | Video 16.02.2023 | 14:23
Türkiye Tek Yürek yayınında yaptığı 50 bin TL bağışı, 50 milyar TL anlaşılan galerici gündem oldu | Video 00:26
"Türkiye Tek Yürek" yayınında yaptığı 50 bin TL bağışı, 50 milyar TL anlaşılan galerici gündem oldu | Video 16.02.2023 | 14:08
50 milyar lira bağışla gündem olan galerici konuştu: Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim | Video 04:51
"50 milyar lira" bağışla gündem olan galerici konuştu: "Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim" | Video 16.02.2023 | 14:00
Depremden 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye ‘AFAD’ ismi verildi | Video 00:56
Depremden 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye ‘AFAD’ ismi verildi | Video 16.02.2023 | 13:18
Depremin 11’inci gününde Hatay’da son durum böyle görüntülendi | Video 04:32
Depremin 11'inci gününde Hatay'da son durum böyle görüntülendi | Video 16.02.2023 | 12:31
Kahramanmaraş’ta 248. saatte yeni mucize! 17 yaşındaki Aleyna enkaz altından sağ çıkarıldı | Video 04:04
Kahramanmaraş'ta 248. saatte yeni mucize! 17 yaşındaki Aleyna enkaz altından sağ çıkarıldı | Video 16.02.2023 | 12:21
CHP’li Başkan deprem yardımları sebebiyle AK Partili Başkan’a teşekkür etti | Video 01:30
CHP’li Başkan deprem yardımları sebebiyle AK Partili Başkan’a teşekkür etti | Video 16.02.2023 | 11:56
Saatlerce enkaz altında kalan yaşlı kadın korku dolu anları anlattı: Karanlıkta Allah’a yalvardım | Video 03:53
Saatlerce enkaz altında kalan yaşlı kadın korku dolu anları anlattı: "Karanlıkta Allah'a yalvardım" | Video 16.02.2023 | 11:13
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı! Peş peşe ışık parlamaları... | Video 01:35
Depremin en dikkat çeken görüntüsü ortaya çıktı! Peş peşe ışık parlamaları... | Video 16.02.2023 | 10:08
SABAH TV, Hatay Altınözü’nde deprem sonrası 50 metre genişliğinde oluşan vadiyi görüntüledi | Video 01:49
SABAH TV, Hatay Altınözü'nde deprem sonrası 50 metre genişliğinde oluşan vadiyi görüntüledi | Video 16.02.2023 | 09:59
Depremde zarar gören minareler tek tek yıkıldı | Video 01:00
Depremde zarar gören minareler tek tek yıkıldı | Video 16.02.2023 | 09:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA