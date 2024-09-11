Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
07:31
SON DAKİKA: Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın soruşturmasını o delil çözecek! Cinayetin anahtarı sır battaniye
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetindeki sır perdesi daha aralanmadı. Cesedin yok edilmesine suç ortaklığı yapan Nevzat Bahtiyar'ın, amca Salim Güran'ın aracıyla Narin Güran'ın cansız bedenini battaniyeye sarılı şekilde getirdiği ve o battaniyeyi yanında götürdüğünü anlatması güvenlik güçlerinin çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. O battaniyenin hangi eve ait olduğu, üzerindeki çıkabilecek DNA örnekleri cinayetin aydınlatılmasına büyük ışık tutacak.