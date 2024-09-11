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Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 07:31

SON DAKİKA: Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın soruşturmasını o delil çözecek! Cinayetin anahtarı sır battaniye

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetindeki sır perdesi daha aralanmadı. Cesedin yok edilmesine suç ortaklığı yapan Nevzat Bahtiyar'ın, amca Salim Güran'ın aracıyla Narin Güran'ın cansız bedenini battaniyeye sarılı şekilde getirdiği ve o battaniyeyi yanında götürdüğünü anlatması güvenlik güçlerinin çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. O battaniyenin hangi eve ait olduğu, üzerindeki çıkabilecek DNA örnekleri cinayetin aydınlatılmasına büyük ışık tutacak.

SON DAKİKA: Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın soruşturmasını o delil çözecek! Cinayetin anahtarı sır battaniye

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos' tan beri kayıp olan Narin Güran'ın cesedine köyüne yaklaşık 2 km uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içerisinde bulundu.

SON DAKİKA: Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın soruşturmasını o delil çözecek! Cinayetin anahtarı sır battaniye

Küçük kızın cesedinin çuval içine konulup, üzeri taş ile ağaçla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı belirlendi.

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SON DAKİKA: Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın soruşturmasını o delil çözecek! Cinayetin anahtarı sır battaniye

8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında amca Salim Güran tutuklanırken aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın soruşturmasını o delil çözecek! Cinayetin anahtarı sır battaniye

NARİN BATTANİYEYE SARILI GETİRİLDİ

Gözaltına alınan zanlıların sorguları devam ederken cinayete yardım ettiği ortaya çıkan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde geçen bir detay Narin cinayetini aydınlatacak.

SON DAKİKA: Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın soruşturmasını o delil çözecek! Cinayetin anahtarı sır battaniye

Bahtiyar, Güran'ın yolda giderken korna ve selektör yaptığını, Güran'ın araçtan inerek eliyle yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı Narin'in cansız bedenini göstererek "bunu yok edeceksin" dediğini anlatmıştı.

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