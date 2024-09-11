Video Yaşam Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli, savcılığa sevk edildi | Video
Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli, savcılığa sevk edildi | Video

Narin Güran cinayetinde aile fertlerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli, savcılığa sevk edildi | Video

11.09.2024 | 09:45

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetindeki sır perdesi daha aralanmadı. Cesedin yok edilmesine suç ortaklığı yapan Nevzat Bahtiyar'ın, amca Salim Güran'ın aracıyla Narin Güran'ın cansız bedenini battaniyeye sarılı şekilde getirdiği ve o battaniyeyi yanında götürdüğünü anlatması güvenlik güçlerinin çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. O battaniyenin hangi eve ait olduğu, üzerindeki çıkabilecek DNA örnekleri cinayetin aydınlatılmasına büyük ışık tutacak. Öte yandan Narin cinayetinde gözaltına alınan şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.

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