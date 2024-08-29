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Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:05

SON DAKİKA: DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN NARİN BULUNDU MU? Narin Güran yaşıyor mu? Abisinin kolunda diş izleri çıktı!

Son dakika: Diyarbakır'da yaşanan olayın üzerinden tam 9 gün geçti. Esrarengiz bir şekilde kaybolan Narin Güran'ın gece gündüz arandığı belirtildi. Narin Güran'ın ağabeyinin ise dün gözaltına alındığı bildirildi. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen Enes Güran, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşte kayıp Narin Güran olayının son dakika gelişmeleri

AJANSLAR
SON DAKİKA: DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN NARİN BULUNDU MU? Narin Güran yaşıyor mu? Abisinin kolunda diş izleri çıktı!

Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'dan 9 gündür haber alınamadı. Esrarengiz olay 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşandı. Kur'an Kursu'na giden 8 yaşındaki Narin Güran ortadan kayboldu, paniğe kapılan ailesi ise polisi aradı. İhbar üzerine bölgede Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

SON DAKİKA: DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN NARİN BULUNDU MU? Narin Güran yaşıyor mu? Abisinin kolunda diş izleri çıktı!

KAYALIKTA KAN İZLERİNE RASTLANMIŞTI
Soruşturma kapsamında bölgede yaşayan herkesin ifadesi alındı. Çalışmalar sürerken Narin'in evinin yakınındaki bir kayalıkta kan lekelerine rastlandı. Yapılan inceleme sonucu kan lekelerinin burnu kanayan kuzenine ait olduğu ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN NARİN BULUNDU MU? Narin Güran yaşıyor mu? Abisinin kolunda diş izleri çıktı!

TERLİĞİN NARİN'E AİT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden vatandaşlar jandarmayı aradı. Ancak Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan, JAK'a bağlı dalgıç ekipler de derede arama çalışması yaptı. Fakat bu aramalardan da bir sonuç alınamadı.

SON DAKİKA: DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN NARİN BULUNDU MU? Narin Güran yaşıyor mu? Abisinin kolunda diş izleri çıktı!

ÇEMBER DARALIYOR...
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yıldırım, Narin Güran'ı arama çalışmalarına ilişkin, "Narin'imiz için devletimiz bütün imkanları şu anda kullandı, kullanmaya devam edecek. Allah nasip ederse kısa bir zamanda Narin'imize ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN NARİN BULUNDU MU? Narin Güran yaşıyor mu? Abisinin kolunda diş izleri çıktı!

NARİN'İN ANNESİ: OĞLUM YAZIK GÜNAH DEDİM
Anne Yüksel Narin ise kızının kaçırılmış olabileceğini anlattı, "Narin akıllı bir kızdır, çikolatayla, parayla kandırılamaz, bir arabaya bindirilemez. Tanıdık biri olmazsa kızım asla birinin arabasına binmez.

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