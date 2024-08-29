SON DAKİKA: DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN NARİN BULUNDU MU? Narin Güran yaşıyor mu? Abisinin kolunda diş izleri çıktı!

TERLİĞİN NARİN'E AİT OLMADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden vatandaşlar jandarmayı aradı. Ancak Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan, JAK'a bağlı dalgıç ekipler de derede arama çalışması yaptı. Fakat bu aramalardan da bir sonuç alınamadı.