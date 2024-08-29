Giriş Tarihi: 29.08.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
10:05
SON DAKİKA: DİYARBAKIR’DA KAYBOLAN NARİN BULUNDU MU? Narin Güran yaşıyor mu? Abisinin kolunda diş izleri çıktı!
Son dakika: Diyarbakır'da yaşanan olayın üzerinden tam 9 gün geçti. Esrarengiz bir şekilde kaybolan Narin Güran'ın gece gündüz arandığı belirtildi. Narin Güran'ın ağabeyinin ise dün gözaltına alındığı bildirildi. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen Enes Güran, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İşte kayıp Narin Güran olayının son dakika gelişmeleri