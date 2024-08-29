Diyarbakır’da kaybolan Narin’in ağabeyi gözaltında! Kolundaki ısırık Narin’e mi ait? | Video
Türkiye günlerdir haber alınamayan 8 yaşındaki Narin’den gelecek iyi habere kilitlendi. Kayıp kız için kritik sürece girilirken Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Çember daraldı sona yaklaştık" dedi. Küçük kızın ağabeyi Enes Güran kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve alınan örnekten sonra Diyarbakır’a getirildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı..
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