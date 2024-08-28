SON DAKİKA: Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Ekipler ihbarı değerlendirdi: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gittiği Kur'an kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde şu ana kadar 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütülürken; bir ihbarı değerlendiren ekipler çalışmalarını mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı. Peki Narin Güran olayında son durum ne? Narin Güran nasıl kayboldu? İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili son dakika haberinin detayları...