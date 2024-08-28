Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
11:33
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Ekipler ihbarı değerlendirdi: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, kurs çıkışı sırra kadem bastı. 8 gündür haber alınmayan Narin Güran'ı arama çalışmalar devam ederken, bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Öte yandan Narin'in babası Arif Güran, "Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz. Depremde 20 gün enkaz altında kalan insanlar kurtarıldı, inşallah benim kızım da kurtarılacak." dedi. Peki Narin Güran olayında son durum nedir? İşte Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran ile ilgili son dakika haberinin detayları...