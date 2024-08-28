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Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:33

SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Ekipler ihbarı değerlendirdi: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursuna giden 8 yaşındaki Narin Güran, kurs çıkışı sırra kadem bastı. 8 gündür haber alınmayan Narin Güran'ı arama çalışmalar devam ederken, bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Öte yandan Narin'in babası Arif Güran, "Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz. Depremde 20 gün enkaz altında kalan insanlar kurtarıldı, inşallah benim kızım da kurtarılacak." dedi. Peki Narin Güran olayında son durum nedir? İşte Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran ile ilgili son dakika haberinin detayları...

AJANSLAR
SON DAKİKA: Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Ekipler ihbarı değerlendirdi: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gittiği Kur'an kursundan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde şu ana kadar 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütülürken; bir ihbarı değerlendiren ekipler çalışmalarını mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı. Peki Narin Güran olayında son durum ne? Narin Güran nasıl kayboldu? İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Ekipler ihbarı değerlendirdi: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

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SON DAKİKA: Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Ekipler ihbarı değerlendirdi: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı

BOŞ EVLER, AHIRLAR, SAMANLIKLARDA ARAMA YAPILDI

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Ekipler ihbarı değerlendirdi: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı

Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi.

Ekiplerce, şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü.

SON DAKİKA: Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Ekipler ihbarı değerlendirdi: Çalışmalar o bölgede yoğunlaştı

ÇALIŞMALAR O BÖLGEDE YOĞUNLAŞTI

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı.

İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.

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