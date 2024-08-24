Video Yaşam Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı

24.08.2024 | 15:09

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan beri kaybolan 8 yaşındaki Narin’i arama çalışmaları 4’üncü gününde sürerken Narin'in Kuran kursu çıkışındaki son görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran (8), kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi ve mahalleli tarafından arama çalışması yapıldı. Arama çalışmaları sürerken Kur'an kursu çıkışı Narin'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çocuklar evlerine yürürken Narin'in çocuklardan ayrıldığı görüldü.


Güvenlik kamerasına yansıdı
Kur'an Kursu çıkışı görüntülenen Narin'in çocuklardan ayrılıp başka bir tarafa doğru ilerlediği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 00:46
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı 24.08.2024 | 15:09
Otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi | Video 05:28
Otobüs alevlere teslim oldu: 41 yolcu tahliye edildi | Video 24.08.2024 | 14:03
Çatalca’da bir kadın eşini silahla vurarak öldürdü 01:12
Çatalca'da bir kadın eşini silahla vurarak öldürdü 24.08.2024 | 14:20
Trafiği tehlikeye düşüren şahıslara ceza yağdı | Video 00:42
Trafiği tehlikeye düşüren şahıslara ceza yağdı | Video 24.08.2024 | 14:07
Türkiye’nin konuştuğu acı olayda yeni detaylar: Narin Güran’ın son görüntüsü ortaya çıktı! | Video 04:40
Türkiye'nin konuştuğu acı olayda yeni detaylar: Narin Güran'ın son görüntüsü ortaya çıktı! | Video 24.08.2024 | 13:42
Sultangazi’de evinin çatı katında uyuşturucu yetiştiren şahıs polise yakalandı | Video 00:28
Sultangazi’de evinin çatı katında uyuşturucu yetiştiren şahıs polise yakalandı | Video 24.08.2024 | 13:04
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video 01:43
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video 24.08.2024 | 13:04
Esenyurt’ta kadının çantasını çalan kapkaççı kıskıvrak böyle yakalandı | Video 04:14
Esenyurt’ta kadının çantasını çalan kapkaççı kıskıvrak böyle yakalandı | Video 24.08.2024 | 12:58
Küçükçekmece’de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti: 4 gözaltı | Video 00:40
Küçükçekmece'de silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti: 4 gözaltı | Video 24.08.2024 | 12:48
Burdur’da freni patlayan yolcu midibüsü üst yoldan otogar içine düştü: 15 yaralı | Video 01:34
Burdur'da freni patlayan yolcu midibüsü üst yoldan otogar içine düştü: 15 yaralı | Video 24.08.2024 | 12:37
Siirt’te yolcu otobüsüne emanet olarak verilen valizden 40 kilo esrar çıktı | Video 00:47
Siirt’te yolcu otobüsüne emanet olarak verilen valizden 40 kilo esrar çıktı | Video 24.08.2024 | 12:37
İki öğretmen bisikletle 5 günde 450 kilometre yol yaptı: Nemrut ve Göbeklitepe’ye bisiklet ile ulaştı | Video 04:22
İki öğretmen bisikletle 5 günde 450 kilometre yol yaptı: Nemrut ve Göbeklitepe'ye bisiklet ile ulaştı | Video 24.08.2024 | 11:20
Ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü | Video 00:38
Ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü | Video 24.08.2024 | 11:20
Şanlıurfa’da Tiktok canlı yayında dönerciye silahlı saldırı anı kamerada 00:40
Şanlıurfa’da Tiktok canlı yayında dönerciye silahlı saldırı anı kamerada 24.08.2024 | 12:13
Yüksekova’da koca engerek yılanı görüntülendi 00:25
Yüksekova'da koca engerek yılanı görüntülendi 24.08.2024 | 12:07
17 yaşındaki zanlı suç makinesi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 01:19
17 yaşındaki zanlı suç makinesi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 24.08.2024 | 11:12
İstanbul Beyoğlu’nda kiliseden haç hırsızlığı kamerada! 01:06
İstanbul Beyoğlu'nda kiliseden haç hırsızlığı kamerada! 24.08.2024 | 11:10
Otomobildeki bavulda 19 kilo 150 gram esrar çıktı | Video 00:34
Otomobildeki bavulda 19 kilo 150 gram esrar çıktı | Video 24.08.2024 | 10:39
Ağaç budarken akıma kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 00:42
Ağaç budarken akıma kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 24.08.2024 | 10:39
Tekirdağ’da koca dehşeti! Karısını döverek öldürdü | Video 00:40
Tekirdağ'da koca dehşeti! Karısını döverek öldürdü | Video 24.08.2024 | 10:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA