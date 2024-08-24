Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan beri kaybolan 8 yaşındaki Narin’i arama çalışmaları 4’üncü gününde sürerken Narin'in Kuran kursu çıkışındaki son görüntüleri ortaya çıktı.
21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran (8), kurs çıkışı evine dönmeyince ailesi ve mahalleli tarafından arama çalışması yapıldı. Arama çalışmaları sürerken Kur'an kursu çıkışı Narin'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çocuklar evlerine yürürken Narin'in çocuklardan ayrıldığı görüldü.
Güvenlik kamerasına yansıdı
Kur'an Kursu çıkışı görüntülenen Narin'in çocuklardan ayrılıp başka bir tarafa doğru ilerlediği anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.