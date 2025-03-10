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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Ece Gürel en son onunla mesajlaşmıştı! SABAH o arkadaşın ifadesine ulaştı “Ece'ye tuvaletleri temizlettiler”
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:25

SON DAKİKA | Ece Gürel en son onunla mesajlaşmıştı! SABAH o arkadaşın ifadesine ulaştı “Ece'ye tuvaletleri temizlettiler”

Son dakika haberi: İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel kaybolduğu Belgrad ormanında 4 gün sonra sağ olarak bulunsa da kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Ece Gürel'in ölümü ardından bir çok soru bıraksa da onunla son konuşan arkadaşı mesajlaştığı Özge A. Ö. Oldu. SABAH gazetesi sırlarla dolu kayboluşun en yakın tanıklarından olan o arkadaşın ifadesine ulaştı.

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Ece Gürel en son onunla mesajlaşmıştı! SABAH o arkadaşın ifadesine ulaştı Ece’ye tuvaletleri temizlettiler

Son dakika haberi: Türkiye 2 Mart'ta evinden çıkıp gittiği Belgrad ormanında kaybolan ve sağ bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki mimar Ece Güler'i konuşuyor. Güler'in sır dolu kayboluşu ve ölümüyle ilgili yeni detaylara SABAH gazetesi ulaştı.

SON DAKİKA | Ece Gürel en son onunla mesajlaşmıştı! SABAH o arkadaşın ifadesine ulaştı Ece’ye tuvaletleri temizlettiler

Kaybolduğu ilk gün eşi Sezer Güler emniyete gidip durumu bildirdi. Bu ihbar gelir gelmez Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışmaya başladı.

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SON DAKİKA | Ece Gürel en son onunla mesajlaşmıştı! SABAH o arkadaşın ifadesine ulaştı Ece’ye tuvaletleri temizlettiler

Ekipler mimar Ece Güler'i evinden ormana kadar adım adım izledi. Kayıp Şahıslar Büro'nun deneyimli dedektifleri her görüntüyü özenle inceleyip genç kadını takip eden ya da zorlayan biri var mı diye kontrol etti.

SON DAKİKA | Ece Gürel en son onunla mesajlaşmıştı! SABAH o arkadaşın ifadesine ulaştı Ece’ye tuvaletleri temizlettiler

41 KİLOMETRE KARELİK ALAN TARANDI

Yüzlerce saat ve kilometrelerce kamera incelendi. Ece Güler evinden çıkıp önce dolmuşa ardından metroya daha sonra otobüse binerek Belgrad Ormanına girmiş oradan bir daha çıkmamıştı.

SON DAKİKA | Ece Gürel en son onunla mesajlaşmıştı! SABAH o arkadaşın ifadesine ulaştı Ece’ye tuvaletleri temizlettiler

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ormana girişi olan ancak çıkışı olmayan Güler'i günlerce aradı. 55 kilometre karelik Belgrad ormanının 41 kilometre karelik alanı tarandı. İlk gün genç kadının çantası ve cep telefonu bulundu.