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SON DAKİKA | Ece Gürel en son onunla mesajlaşmıştı! SABAH o arkadaşın ifadesine ulaştı “Ece'ye tuvaletleri temizlettiler”
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
08:25
SON DAKİKA | Ece Gürel en son onunla mesajlaşmıştı! SABAH o arkadaşın ifadesine ulaştı “Ece'ye tuvaletleri temizlettiler”
Son dakika haberi: İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel kaybolduğu Belgrad ormanında 4 gün sonra sağ olarak bulunsa da kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Ece Gürel'in ölümü ardından bir çok soru bıraksa da onunla son konuşan arkadaşı mesajlaştığı Özge A. Ö. Oldu. SABAH gazetesi sırlarla dolu kayboluşun en yakın tanıklarından olan o arkadaşın ifadesine ulaştı.