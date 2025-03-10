Ece Gürel'in ölümünün ardındaki sır ne? | Video

İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel kaybolduğu Belgrad ormanında 4 gün sonra sağ olarak bulunsa da kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Ece Gürel'in ölümü ardından bir çok soru bıraktı.