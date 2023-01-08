Haberler Yaşam SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA | 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman, hangi tarihte ödenecek, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 08.01.2023 17:28 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 17:30

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMA | 2023 Ocak zammı sonrası SSK Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman, hangi tarihte ödenecek, ayın kaçında?

Emekli maaşı 2023 Ocak zammı geçtiğimiz hafta kamuoyuna duyuruldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,39 olarak hesaplanmıştı. Ek zam ile yüzde 25'i bulan bu oran, Başkan Erdoğan tarafından bir kez daha artırıldı. Yüzde 30 olarak uygulanan zam sonrası en düşük maaş 3500 TL'den 5500 TL'ye yükseldi. Hal böyleyken milyonlarca emekli, yeni zamlı tutarları öğrenmek için "2023 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Ocak 2023 yeni emekli zammı maaş tablosu...