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Haberler Yaşam SON DAKİKA - Erzurum Palandöken'deki çığdan acı haber: 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:09

SON DAKİKA - Erzurum Palandöken'deki çığdan acı haber: 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır." dedi.

Ayşe Nur ERDOĞDU
SON DAKİKA - Erzurum Palandöken’deki çığdan acı haber: 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ meydana geldi. Yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.

Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü, 1 kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı | Video

SON DAKİKA - Erzurum Palandöken’deki çığdan acı haber: 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

ÇIĞ NASIL MEYDANA GELDİ?

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı açıklamada, saat 10.00 sıralarında Palandöken'de Judo Genç Milli Takımının 15 kişilik sporcu ekibinin, başlarında da antrenörleriyle, kondisyon depolamak için doğa yürüyüşüne çıktığını ancak o sırada çığ hadisesi meydana geldiğini söyledi.

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SON DAKİKA - Erzurum Palandöken’deki çığdan acı haber: 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

"Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Emre Yazgan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

SON DAKİKA - Erzurum Palandöken’deki çığdan acı haber: 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

SON DAKİKA: Erzurum Palandöken'de çığ: 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti! | Video

SON DAKİKA - Erzurum Palandöken’deki çığdan acı haber: 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de, Palandöken Dağı'nda üzerine çığ düşmesi sonucu milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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