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SON DAKİKA - Erzurum Palandöken'deki çığdan acı haber: 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 21.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
15:09
SON DAKİKA - Erzurum Palandöken'deki çığdan acı haber: 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır." dedi.