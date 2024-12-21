Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ düştü, 1 kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı | Video
Son dakika haberi: Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 16 yaşındaki sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yazgan'ın ikiz kardeşinin ise çığ faciasından kurtulduğu öğrenildi. 3 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Çığ düşme anı da kameralara yansıdı.
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