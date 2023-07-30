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Haberler Yaşam Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinin nedeni 500 bin TL çıktı! 'Boğazınıza dursun' mesajını görünce dükkanı basıp silahlarla kurşun yağdırdılar
Giriş Tarihi: 30.07.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 15:51

Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinin nedeni 500 bin TL çıktı! 'Boğazınıza dursun' mesajını görünce dükkanı basıp silahlarla kurşun yağdırdılar

Türkiye, tekel bayinde yaşanan cinayetle sarsıldı. Esenyurt'ta yaşanan olayda Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay isimli şüpheliler, girdikleri tekel bayinde 3 gence kurşun yağdırdı. Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralandı. Korkunç olay ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kan donduran vahşetin nedeni, iddiaya göre alacak verecek kavgasıydı. Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medyadan küfürlü mesaj paylaşması üzerine gerilim bir kez daha tırmandı. Olayla ilgili yeni ortaya çıkan kamera görüntüleri ise yaşanan vahşetin kanıtıydı…

Dilek YAMAN DEMİR
Son dakika: Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinin nedeni 500 bin TL çıktı! ’Boğazınıza dursun’ mesajını görünce dükkanı basıp silahlarla kurşun yağdırdılar

Türkiye, İstanbul Esenyurt'ta yaşanan vahşete kilitlendi. Kan donduran vahşet önceki gece saat 23.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayiinde meydana geldi.

Son dakika: Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinin nedeni 500 bin TL çıktı! ’Boğazınıza dursun’ mesajını görünce dükkanı basıp silahlarla kurşun yağdırdılar

Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, cadde üzerindeki tekel bayine girdi. İçeride bulunan Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen ile tartıştıktan sonra ortam bir anda gerildi.

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Son dakika: Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinin nedeni 500 bin TL çıktı! ’Boğazınıza dursun’ mesajını görünce dükkanı basıp silahlarla kurşun yağdırdılar

LÜKS CİPLE KAÇTILAR

Bir anda büyüyen kavgada 4 kişi, içeride bulunan gençlere kurşun yağdırdıktan sonra lüks siyah ciplerine atlayarak izini kaybettirdi. Yunus Emre Erzen ile Batuhan Bayındır hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan Yusuf Erzen ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Son dakika: Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinin nedeni 500 bin TL çıktı! ’Boğazınıza dursun’ mesajını görünce dükkanı basıp silahlarla kurşun yağdırdılar

ONLARCA KOVAN BULUNDU

Kan donduran cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada, elde edilen detaylar şoke etti. Buna göre polis ekiplerinin yaptığı soruşturmada olay yerinde 12 kovan bulunurken, tekel bayisinde ise 1 pompalı tüfek, 2 tabanca 50 mermi ele geçirilirdi. Korkunç cinayet ile ilgili yeni görüntüler de ele geçirildi.

Son dakika: Esenyurt’taki tekel bayi vahşetinin nedeni 500 bin TL çıktı! ’Boğazınıza dursun’ mesajını görünce dükkanı basıp silahlarla kurşun yağdırdılar

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öyle ki Yunus Emre Erzen'in oturduğu bölümde bulunan güvenlik kameraları korkunç olayı dakika dakika kaydetti.

Esenyurt'taki tekel bayii katliamının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

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