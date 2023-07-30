Haberler Yaşam Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinin nedeni 500 bin TL çıktı! 'Boğazınıza dursun' mesajını görünce dükkanı basıp silahlarla kurşun yağdırdılar

Giriş Tarihi: 30.07.2023 15:51 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 15:51

Son dakika: Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinin nedeni 500 bin TL çıktı! 'Boğazınıza dursun' mesajını görünce dükkanı basıp silahlarla kurşun yağdırdılar

Türkiye, tekel bayinde yaşanan cinayetle sarsıldı. Esenyurt'ta yaşanan olayda Murat Özer, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay isimli şüpheliler, girdikleri tekel bayinde 3 gence kurşun yağdırdı. Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralandı. Korkunç olay ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kan donduran vahşetin nedeni, iddiaya göre alacak verecek kavgasıydı. Yunus Emre Erzen'in babasının sosyal medyadan küfürlü mesaj paylaşması üzerine gerilim bir kez daha tırmandı. Olayla ilgili yeni ortaya çıkan kamera görüntüleri ise yaşanan vahşetin kanıtıydı…