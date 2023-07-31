Esenyurt'taki katliamın şüphelilerinden biri daha yakalandı | Video 31.07.2023 | 08:43 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt’ta meydana gelen silahlı saldırının şüphelilerinden birinin daha yakalandığını duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt'ta yaşanan silahlı saldırının faillerinden S.Ö.'nün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö.'den sonra S.Ö. de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.