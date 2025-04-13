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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Anderson Talisca, Alex de Souza'dan sonra ilki yaşadı! Sivasspor'a attığı gol sonrası...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 20:25 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 00:52

Son dakika haberi: Anderson Talisca, Alex de Souza'dan sonra ilki yaşadı! Sivasspor'a attığı gol sonrası...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 3-1 kazandı. Karşılaşmaya Anderson Talisca'nın frikikten attığı gol damgasını vurdu. Brezilyalı yıldız etkileyici performansını sürdürürken, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sonra da bir ilki yaşadı. İşte haberin detayları…

Son dakika haberi: Anderson Talisca, Alex de Souza’dan sonra ilki yaşadı! Sivasspor’a attığı gol sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Anderson Talisca, Alex de Souza’dan sonra ilki yaşadı! Sivasspor’a attığı gol sonrası...

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı Yasin Kol yönetti. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yaptı.

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Son dakika haberi: Anderson Talisca, Alex de Souza’dan sonra ilki yaşadı! Sivasspor’a attığı gol sonrası...

Ev sahibi Net Global Sivasspor, sahaya, "Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Samba, Uğur, Tolga, Charisis, Moutoussamy, Bekir, Efkan, Manaj" 11'iyle çıktı.

Son dakika haberi: Anderson Talisca, Alex de Souza’dan sonra ilki yaşadı! Sivasspor’a attığı gol sonrası...

Konuk ekip Fenerbahçe ise, "Livakovic, Osayi, Çağlar, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, Dzeko" kadrosuyla sahada yer aldı.

Son dakika haberi: Anderson Talisca, Alex de Souza’dan sonra ilki yaşadı! Sivasspor’a attığı gol sonrası...

Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 gali ayrılırken, maça Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca'nın attığı harika frikik golü damga vurdu.