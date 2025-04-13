Haberler
Yaşam
Son dakika haberi: Anderson Talisca, Alex de Souza'dan sonra ilki yaşadı! Sivasspor'a attığı gol sonrası...
Giriş Tarihi: 13.04.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
00:52
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 3-1 kazandı. Karşılaşmaya Anderson Talisca'nın frikikten attığı gol damgasını vurdu. Brezilyalı yıldız etkileyici performansını sürdürürken, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan sonra da bir ilki yaşadı. İşte haberin detayları…